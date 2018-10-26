İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

ESOGÜ Hastanesi'nde ‘Hasta Hakları Günü' etkinliği

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesi Halkla İlişkiler ve Hasta Hakları Birimi tarafından, 26 Ekim “Hasta Hakları Günü” dolayısıyla hastane poliklinikler girişinde stant kurularak bilgilendirme çalışması yapıldı.


Hastane Başhekim Yardımcısı Prof. Dr. Haluk Hüseyin Gürsoy ve Hastane Halkla İlişkiler ve Hasta Hakları Birimi personeli tarafından gerçekleştirilen çalışmada, bilgilendirici broşürler de dağıtıldı. Hastalarla yapılan görüşmelerde Halkla İlişkiler ve Hasta Hakları Birimi'nin amacının sorunların yerinde çözümlenmesi olduğu belirtilirken, hastaların herhangi bir sorunla karşılaştıklarında birime başvuruda bulunabilecekleri, bunun yanında hastalar ve hasta yakınlarının da hastane kurallarına uymalarının önemli olduğu vurgulandı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.