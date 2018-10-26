ESOGÜ Hastanesi'nde ‘Hasta Hakları Günü' etkinliği

Hastane Başhekim Yardımcısı Prof. Dr. Haluk Hüseyin Gürsoy ve Hastane Halkla İlişkiler ve Hasta Hakları Birimi personeli tarafından gerçekleştirilen çalışmada, bilgilendirici broşürler de dağıtıldı. Hastalarla yapılan görüşmelerde Halkla İlişkiler ve Hasta Hakları Birimi'nin amacının sorunların yerinde çözümlenmesi olduğu belirtilirken, hastaların herhangi bir sorunla karşılaştıklarında birime başvuruda bulunabilecekleri, bunun yanında hastalar ve hasta yakınlarının da hastane kurallarına uymalarının önemli olduğu vurgulandı.