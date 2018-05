ESOGÜ Hastanesinde Tütünsüz Dünya Günü standı açıldı

Açılan stantta Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. M. Sinan Erginel ve Türk Toraks Derneği Batı Anadolu Şube Başkanı Prof. Dr. Füsun Alataş ortak bir açıklama yaptı. Prof. Dr. M. Sinan Erginel ve Prof. Dr. Füsun Alataş açıklamalarında tütüne bağlı ölümlerden bahsetti. Korkunç rakamları paylaşan Erginel ve Alataş, “Tütün salgını tüm dünyada her geçen gün daha fazla can alıyor. Tütün salgını her yıl dünyada 7 milyondan fazla insanın ölümüne yol açmaktadır. Bu ölümlerin 6 milyondan fazlası doğrudan tütün kullanımı, yaklaşık 1 milyonu ise tütün ürünü kullanmayan bireylerin sigara ve tütün dumanına maruz kalması sonucu ortaya çıkmaktadır. Dünyamızda insanların tütün ürünü kullanımı bugün olduğu gibi devam ederse, yaşadığımız yüzyıl boyunca toplam 1 milyar

insanın tütün ürünleri nedeniyle yaşamını yitirmesi beklenmektedir" dedi.