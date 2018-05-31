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31 Mayıs 2018 17:44

ESOGÜ Hastanesinde Tütünsüz Dünya Günü standı açıldı

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı tarafından, 31 Mayıs Tütünsüz Dünya Günü dolayısıyla hasta, hasta yakını ve hastane personeline yönelik bilgilendirme standı açıldı.

ESOGÜ Hastanesinde Tütünsüz Dünya Günü standı açıldı

31 Mayıs 2018 17:44


Açılan stantta Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. M. Sinan Erginel ve Türk Toraks Derneği Batı Anadolu Şube Başkanı Prof. Dr. Füsun Alataş ortak bir açıklama yaptı. Prof. Dr. M. Sinan Erginel ve Prof. Dr. Füsun Alataş açıklamalarında tütüne bağlı ölümlerden bahsetti. Korkunç rakamları paylaşan Erginel ve Alataş, “Tütün salgını tüm dünyada her geçen gün daha fazla can alıyor. Tütün salgını her yıl dünyada 7 milyondan fazla insanın ölümüne yol açmaktadır. Bu ölümlerin 6 milyondan fazlası doğrudan tütün kullanımı, yaklaşık 1 milyonu ise tütün ürünü kullanmayan bireylerin sigara ve tütün dumanına maruz kalması sonucu ortaya çıkmaktadır. Dünyamızda insanların tütün ürünü kullanımı bugün olduğu gibi devam ederse, yaşadığımız yüzyıl boyunca toplam 1 milyar


insanın tütün ürünleri nedeniyle yaşamını yitirmesi beklenmektedir" dedi.




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