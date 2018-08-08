Diğer
Kategoriler
08 Ağustos 2018 11:53

ESOGÜ kapılarını öğrencilere açıyor

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) tercih dönemindeki öğrencilere bünyesinde bulunan bölümleri tanıtmak için yola koyuldu.

ESOGÜ kapılarını öğrencilere açıyor

08 Ağustos 2018 11:53


ESOGÜ’yü üniversite adayı lise ve dengi okul öğrencilerine tanıtmak ve öğrencilere meslek seçimlerinde yardımcı olmak amacıyla “ESOGÜ Kapılarını Açıyor” temalı tanıtım ve tercih günleri etkinliği düzenleniyor. 9-10 Ağustos tarihlerinde gerçekleşecek etkinlik ESOGÜ Kapalı Spor Salonu’nda düzenlenecek. Ayrıca Espark AVM ve Kanatlı AVM’de açılan stantlar aracılığıyla bilgilendirme yapılarak, “ESOGÜ Kapılarını Açıyor” tercih günleri etkinliğine daha yoğun bir katılımın sağlanması amaçlanıyor. Tercih günlerinde, öğrencilere bölümler ve iş imkanları hakkında bilgilendirmelerde bulunulacak.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ESKİŞEHİR HABERLERİ
ESKİŞEHİR HAVA DURUMU
31
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Çarşamba
    Parçalı Bulutlu
    31°C
  • Perşembe
    Parçalı Bulutlu
    31°C
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    31°C
  • Cumartesi
    Az Bulutlu
    28°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç