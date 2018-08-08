ESOGÜ kapılarını öğrencilere açıyor

ESOGÜ’yü üniversite adayı lise ve dengi okul öğrencilerine tanıtmak ve öğrencilere meslek seçimlerinde yardımcı olmak amacıyla “ESOGÜ Kapılarını Açıyor” temalı tanıtım ve tercih günleri etkinliği düzenleniyor. 9-10 Ağustos tarihlerinde gerçekleşecek etkinlik ESOGÜ Kapalı Spor Salonu’nda düzenlenecek. Ayrıca Espark AVM ve Kanatlı AVM’de açılan stantlar aracılığıyla bilgilendirme yapılarak, “ESOGÜ Kapılarını Açıyor” tercih günleri etkinliğine daha yoğun bir katılımın sağlanması amaçlanıyor. Tercih günlerinde, öğrencilere bölümler ve iş imkanları hakkında bilgilendirmelerde bulunulacak.