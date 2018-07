ESOGÜ mezunlarını geleceğe uğurladı

ESOGÜ Stadyumda gerçekleşen törende ilk olarak Mahmudiye Atçılık Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin at üzerinde geçişiyle başladı. Ardından yapılan anonslarla fakültelerin öğrenciler ayrı ayrı kendilerine ayrılan alandan geçerek protokolü selamladı. Çocuklarını görmek için gelen aileler de çektikleri fotoğraflarla anı ölümsüzleştirdi.

Öğrencilerden duygulandıran hareket

Mezuniyet tören alanına, geçen Nisan ayında Eğitim Fakültesindeki silahlı saldırıda hayatını kaybeden 4 kişi için ayrı bir alan oluşturuldu. ’Rahmet ve minnetle anıyoruz’ yazısının yazıldığı alanda Eğitim Fakültesi öğrencilerinden bazıları, öğretmenlerinin fotoğraflarının bulunduğu alana beyaz ve kırmızı renklerde karanfil bıraktı. Öğrencilerin bu hareketi staddakilere duygu dolu anlar yaşatırken uzun süre alkışlandı. Öğrencilerin kendilerine ayrılan alana geçmesi ile konuşmalar gerçekleştirildi. Burada yeni mezun olan öğrencilere seslenen ESOGÜ Rektörü Kemal Şenocak, "Üniversitemizde aldığınız eğitimle birlikte sorgulayan, düşünen, araştıran ve kendini geliştiren mezunlar olmanız için emek harcadık. Üniversitemizde almış olduğunuz eğitim-öğretime güvenin. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi mezunu olmanın bir ayrıcalık olduğunu mezuniyet sonrasında daha iyi anlayacaksınız. Bizler de gelecekte sizleri ülkesine ve insanlığa hizmet eden bireyler olarak görmekten her zaman ve her zaman gurur duyacağız. Üniversitemizde özverili ve hoşgörülü yaklaşımlarıyla siz gençlerimizin iyi yetişmelerine katkıda bulunan ve onlara her alanda olanaklar sunma sorumluluğunu taşıyan saygı değer öğretim üyelerimize de sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Yitirdiğimiz üniversitemizin üyelerine, meslektaşlarımıza ve idari personelimize de Allah’tan rahmet diliyorum. Sevgili mezunlarımız; Atatürk ve istiklal, cumhuriyetimizi sizlere emanet etmiştir. Sizler bu emanete sahip çıkarken devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü ortadan kaldırmayı amaçlayan görüşlere ve tehlikelere karşı uyanık olmalısınız" diye konuştu.

Konuşmaların ardından mezun olan öğrencilerin yemin törenlerine geçildi. Yeminlerini büyük bir heyecanla eden çiçeği burnunda mezunlar diplomalarını hocalarının elinden alarak keplerini mutluluktan olabildiğince havaya attılar.