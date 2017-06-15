ESOGÜ öğrencilerinden örnek proje

Dr. S. Deniz Korkmaz tarafından yürütülen Topluma Hizmet Uygulamaları Dersi kapsamında “Her Çocuk Geleceğe Bilimle Baksın Diye” isimli projeyi gerçekleştirdiler.

Projeyle ilgili bilgiler veren Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ)’de akademisyen olan Prof. Dr. S. Deniz Korkmaz, “Projenin amacı Üniversitemiz 2011 yılı mezunlarından Fen Bilgisi Öğretmeni Anıl Türkan’ın çalışmakta olduğu Diyarbakır Çermik İlçesi Dilekpınar Köyü Canaydın Ortaokuluna, çocuklara fen derslerini sevdirmek ve etkili fen öğretimi için elzem olan bir fen bilgisi laboratuvarı kazandırmaktı” dedi.

Bu amaç doğrultusunda fen bilgisi öğretmen adayları S. Gizem Şengül, Çağla Pişiren, Döndü Çırakçı, Gamze Dağ, Fatime Deniz, Ecem Kanyılmaz, Gülşah Kılınç, Yağmur Kurt, Fatime Omay, Büşra Özer, İlknur Özfarsakoğlu, S. Esra Özhan, Rümeysa Günbaş ve Merve İdi’inin ortaokul fen bilimleri dersi 5-7’nci sınıflar kazanımlarına uygun olarak duyu organları, bitki ve hayvan hücresi maketleri, fen öğretim materyalleri ve kolay bulunan malzemelerle gerçekleştirilecek deney videoları hazırladıklarını söyleyen Korkmaz, “Sadece laboratuvar kurmakla yetinmeyen öğretmen adayları, sponsor desteği sağlayarak okul kütüphanesine Milli Eğitim Bakanlığının ortaokul öğrencilerine önerdiği 101 temel eserden oluşan kitap setleri ve okul ilk yardım dolabı için sağlık malzemeleri de bağışladılar. Canaydın Ortaokulu öğrencileri için karne hediyesi de göndermek isteyen öğretmen adayları, kıyafetler ve boya kalemi, kurşun kalem, silgi, defter ve kalem kutusundan oluşan kırtasiye setleri tedarik ettiler. Öğretmen adayları gerçekleştirdikleri bu proje ile Eskişehir’den Diyarbakır’a uzanan bir gönül köprüsü kurdular. Bölüm öğrencilerimize her koşulda destek olmaya çalışan eğitim fakültemiz fen bilgisi öğretmenliği anabilim dalı, bu proje ile mezunlarına da her zaman destek olacağını gösterdi. Ayrıca öğretmen adaylarımızın proje kapsamında hazırladıkları biyoloji konulu üç materyalin Fen Bilgisi Öğretmenliği Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Cansu Filik İşcen danışmanlığında, Yıldız Teknik Üniversitesi tarafından düzenlenen ‘Alan Eğitiminde Materyal Tasarım’ sergisine davet edildiğini de belirtmek isterim. Bunun yanı sıra öğretmen adaylarımız tarafından ikişer tane hazırlanan fen öğretim materyallerinin birer tanesi 2017-2018 öğretim yılı başında Eskişehir-Tepebaşı Şehit Piyade Astsubay Çavuş Soner Özübek Ortaokulu Fen Bilgisi öğretmenlerine teslim edilecek. Bu sayede Eskişehir çocuklarının da ESOGÜ Fen Bilgisi öğretmen adaylarının fen öğretim materyallerinden yararlanmalarını sağlayacağız. Bu tarz projelere önümüzdeki yıllarda da devam edeceğiz” diye ifade etti.