ESOGÜ personeli bayramlaştı

ESOGÜ Turizm Fakültesi Eğitim ve Uygulama Oteli Çok Amaçlı Salonu’nda gerçekleşen kutlamada konuşan ESOGÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Gönen, tüm ESOGÜ ailesi için daha nice sağlıklı, başarılı, huzurlu ve mutlu bayramlar temenni etti. Gönen, "Üniversitemizi bulunduğu her noktadan daha ileri taşıyacağımız bayramlar temenni ediyorum. Kültür ve gönül dünyamızdaki akan kanın durmasını ve dünyadaki herkesin insan onuruna yakışır bir şekilde yaşamasını temenni ediyorum. Ülkemize ve devletimize birlik, refah ve huzur temenni ediyorum. Hepinizin geçmiş Ramazan Bayramını kutluyorum” diye belirtti.