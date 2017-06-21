Diğer
Kategoriler
21 Haziran 2017 11:53

ESOGÜ Rektörü Gönen, Suriyeli ve Iraklı mültecilerle iftarda bir araya geldi

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Rektörü Prof.

ESOGÜ Rektörü Gönen, Suriyeli ve Iraklı mültecilerle iftarda bir araya geldi

21 Haziran 2017 11:53

Dr. Hasan Gönen, ‘20 Haziran Dünya Mülteciler Günü’ dolayısıyla ESOGÜ Merkezi yemekhanesinde düzenlenen iftar yemeğinde, kentte yaşayan Suriyeli ve Iraklı mültecilerle bir araya geldi.


Yemekte konuşan Rektör Prof. Dr. Hasan Gönen “Keşke kendi evlerinizde, yurtlarınızda bu iftarı yapabilseydiniz. Ama bizler kardeşiz ve bir kardeşin diğer kardeşin yanında durması iyi bir şey. Biz ESOGÜ olarak sizlere eğitim ve sağlık konularında destek vermeye çalışıyoruz. Kısacası sizlere bir kardeş olarak sahip çıkmaya çalışıyoruz. Bu tür hizmetlerimiz devam edecektir. Sizler bugün buradasınız ama inşallah yarın memleketlerinize döneceksiniz. Bu yüzden dilinizi, kültürünüzü, dininizi iyi öğrenin çünkü esas vatan bunlardır, toprağınıza daha sonra da kavuşabilirsiniz. Hepinize hayırlı Ramazanlar, hayırlı bayramlar diliyorum” dedi.


Mayıs ayının son haftasında da, ESOGÜ ve Birleşmiş Milletler (BM) Nüfus Fonu (UNFPA) ortaklığında kurulan ve Eskişehir’de yaşayan mülteci, tarım işçisi ve yerelde ihtiyaç sahibi kadınların ücretsiz sağlık ve eğitim hizmetlerinden faydalanmasına yönelik Kadın Sağlığı Danışma Merkezi, ESOGÜ Çamlık-2 Yerleşkesinde hizmete girmişti.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ESKİŞEHİR HABERLERİ
ESKİŞEHİR HAVA DURUMU
26
°
C
Az Bulutlu
  • Perşembe
    Az Bulutlu
    26°C
  • Cuma
    Az Bulutlu
    31°C
  • Cumartesi
    Az Bulutlu
    31°C
  • Pazar
    Az Bulutlu
    30°C
ESKİŞEHİR NAMAZ VAKİTLERİ
  • 26 RAMEZÂN 1438
  • 21 Haziran 2017
  • Çarşamba
  • İmsak :03:07
  • Güneş :05:23
  • Öğle :13:11
  • İkindi :17:09
  • Akşam :20:37
  • Yatsı :22:34
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!