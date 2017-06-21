Dr. Hasan Gönen, ‘20 Haziran Dünya Mülteciler Günü’ dolayısıyla ESOGÜ Merkezi yemekhanesinde düzenlenen iftar yemeğinde, kentte yaşayan Suriyeli ve Iraklı mültecilerle bir araya geldi.

Yemekte konuşan Rektör Prof. Dr. Hasan Gönen “Keşke kendi evlerinizde, yurtlarınızda bu iftarı yapabilseydiniz. Ama bizler kardeşiz ve bir kardeşin diğer kardeşin yanında durması iyi bir şey. Biz ESOGÜ olarak sizlere eğitim ve sağlık konularında destek vermeye çalışıyoruz. Kısacası sizlere bir kardeş olarak sahip çıkmaya çalışıyoruz. Bu tür hizmetlerimiz devam edecektir. Sizler bugün buradasınız ama inşallah yarın memleketlerinize döneceksiniz. Bu yüzden dilinizi, kültürünüzü, dininizi iyi öğrenin çünkü esas vatan bunlardır, toprağınıza daha sonra da kavuşabilirsiniz. Hepinize hayırlı Ramazanlar, hayırlı bayramlar diliyorum” dedi.

Mayıs ayının son haftasında da, ESOGÜ ve Birleşmiş Milletler (BM) Nüfus Fonu (UNFPA) ortaklığında kurulan ve Eskişehir’de yaşayan mülteci, tarım işçisi ve yerelde ihtiyaç sahibi kadınların ücretsiz sağlık ve eğitim hizmetlerinden faydalanmasına yönelik Kadın Sağlığı Danışma Merkezi, ESOGÜ Çamlık-2 Yerleşkesinde hizmete girmişti.