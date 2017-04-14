ESOGÜ Rektörü Hasan Gönen’den Kutlu Doğum Haftası mesajı

Dr. Hasan Gönen, Kutlu Doğum Haftası dolayısı ile bir mesaj yayınladı.

Gönen, mesajında, “İnsanları güzel ahlak, doğruluk, sevgi ve merhametle buluşturan İslam’ın, evrensel ve çağlar üstü mesajını bizlere ulaştıran Sevgili Peygamberimiz Hz. Muhammed (S.A.V)’in dünyaya gelişini ve bizlerin hayatlarında oluşturduğu coşku ve minneti hatırladığımız kutlu doğum haftasını bu sene; “Hz. Peygamber ve Güven Toplumu” çağrılı temasıyla kutluyoruz. Doğruluk ve güvenilirlik erdemlerini hayatının her alanında yaşayan Peygamberimiz sadece müminlerin değil, düşmanlarının da kendisinden emin olduğu yüce bir şahsiyettir. Hz. Peygamber (S.A.V), her şeyden önce güvenilir bir insan, güvenilir bir baba, güvenilir bir eş, güvenilir bir arkadaş, güvenilir bir dosttur. Akrabaya, komşuya, ticarette insanlara güven veren, özü sözü bir, sadık insandır. Hakimliği de komutanlığı da, güven üzerine kuruludur. Bu yüzdendir ki insanlar arasında, sözüne ve yaptığına herkesin güvendiği Muhammed-ül Emin adıyla anılmaktadır. Yolumuzu aydınlatan, yüreklerimizi aşkla, merhametle dolduran sevgili Peygamberimizin hatırasına, emanetine hep birlikte sahip çıkmak ve gelecek kuşaklara en doğru şekilde aktarmak da bize düşen hayati bir görevdir. Bu duygularla Türk ve İslam dünyasının Kutlu Doğum Haftasını tebrik ediyor, sevgili Peygamberimiz Hz. Muhammed (S.A.V)’in tüm zamanlara yayılan sevgi çağrısını, örnek kişiliğini ve seçkin ahlakını öğrendiğimiz, anladığımız ve yaşamımıza dahil ettiğimiz günler olarak değerlendirebilmeyi diliyorum” diye belirtti.