Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Rektörü Prof. Dr. Hasan Gönen, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü münasebetiyle mesaj yayımladı.

Gönen, doğru ve tarafsız haber alma ve yayma özgürlüğünün en önemli temsilcisi olan basının, vatandaşların en doğal hakları olan, zamanında, doğru ve eksiksiz bilgi akışını en hızlı şekilde sağladığına dikkat çekti.

“Toplumdan gelen istek ve önerileri kamuoyuna yansıtarak, düşünce ve ifade özgürlüğü adına halkın gözü, kulağı ve dili olan basınımız bu önemli görevleriyle hem demokrasimizin hem de birlik beraberliğimizin pekişmesine çok önemli katkılar sağlamaktadırlar” diyen Prof. Dr. Gönen, mesajında şunları kaydetti:

“En zor şartlara rağmen ülkemizde ve dünyanın farklı bölgelerinde, çatışma ortamlarında, kriz bölgelerinde, can güvenliklerini riske atarak bizlere en doğru ve en gerçek haberleri anında ulaştırmak için özveriyle çalışan gazetecilerimizin çabaları bizler için son derece değerlidir. Üniversite olarak yaptığımız çalışmalarda haberlerimizi kamuoyu ile paylaşan ve gündemde olan konularımıza gösterdikleri yapıcı yaklaşımlarıyla her zaman büyük desteklerini aldığımız Eskişehir basınımızın değerli mensuplarına teşekkürlerimi iletiyorum. Bu duygularla; öncelikle şehrimizde hassasiyetle görevlerini yerine getiren, kamuoyunu ülke ve dünya gerçekleriyle buluşturan gazetecilerimiz başta olmak üzere, tüm basın mensuplarımızın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutlar, sağlıklı, mutlu ve başarılı bir yıl geçirmelerini dilerim.”