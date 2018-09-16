ESOGÜ Rektörü Şenocak'dan eğitim öğretim yılı mesajı

ESOGÜ Rektörü Şenocak, çağın gerektirdiği donanımlara sahip manevi değerlere bağlı bireyler yetiştirmenin önemine değinirken, eğitim öğretim döneminin başarılı olmasını diledi. Şenocak mesajında, “Büyük Türkiye'ye ulaşabilmek ve ülkemizin gelişmiş ülkeler arasında yerini alabilmesi için çok iyi yetişmiş bir gençliğe ihtiyacımız vardır. Öncelikli hedefimiz, çağın gerektirdiği donanımlara sahip, araştıran, sorgulayan, gönlü millet, memleket ve bayrak sevgisiyle dolu, milli ve manevi değerlere bağlı bireyler yetiştirmek olmalıdır. Bu nedenle, geleceğimizin mimarı öğretmenlerimize, çocuklarımızı donanımlı ve iyi yetişmiş bireyler haline getirmek gibi zor bir görev düşmektedir. Yeni bir eğitim-öğretim yılının başladığı bu haftada geleceğimizi emanet ettiğimiz eğitim ordumuzun bu zor görevi yerine getirmek için yoğun ve özverili bir çaba içerisinde olduğunu görerek mutlu oluyor. Öğretmenlerimiz, öğrencilerimiz ve velilerimizle ilk ders zilinin heyecanını birlikte paylaşıyoruz. Eğitim yolculuğunun en büyük neferi olan ve en kutsal vazifeyi üstlenen öğretmenlerimizin, aklın ve bilimin ışığında ilerleyen, milli ve manevi değerleri ile kültürüne kök salarak evrensel olanı yakalayabilen güçlü bir geleceği inşa edeceğine inancım tamdır. Bu inançla, başta büyük önder Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere milletimizin şanlı tarihini yazan ecdadımızın, geleceğimizin teminatı olan çocuklarımıza ilham vereceğine ve onların cesaretlerinin çocuklarımızın geleceğe doğru atacakları her adımda onlara rehberlik ederek güçlerine güç katacağına inanıyor ve güveniyorum. Bu duygu ve düşüncelerle, 2018-2019 eğitim-öğretim yılının hayırlara vesile olmasını temenni ediyor, istikbalimizi şekillendiren öğretmenlerimize, öğrencilerimize ve ailelerine başarılı bir eğitim-öğretim yılı diliyorum” ifadelerini kullandı.