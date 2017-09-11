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11 Eylül 2017 17:52

ESOGÜ Tıp Fakültesi 2017-2018 Öğretim Yılı 1’inci sınıf öğrencilerine Oryantasyon Programı

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tıp Fakültesi Dekanlığı’nın, bölümünü yeni kazanan öğrenciler için gerçekleştirdiği Oryantasyon Programı Tıp Fakültesi Prof.

ESOGÜ Tıp Fakültesi 2017-2018 Öğretim Yılı 1’inci sınıf öğrencilerine Oryantasyon Programı

11 Eylül 2017 17:52

Dr. Tülay Sarıçam Anfisi’nde, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Arslantaş, Dekan Yardımcıları Prof. Dr. Koray Harmancı ve Prof. Dr. Birgül Yelken’in katılımlarıyla başladı.


Programın açılış konuşmasını yapan Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Arslantaş yeni gelen ESOGÜ Tıp Fakültesi öğrencilerine hitaben yaptığı konuşmada, ülkemizde milyonlarca öğrenci arasından ilk 6 bine girerek büyük bir başarıya imza attıklarını ve Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesini kazanarak bu sıralara gelmeyi hak ettiklerini söyleyerek, bunun gurur verici olduğunu ifade etti. Kendi özgeçmişinden ve öğrencilik hayatından da örnekler veren Dekan Arslandaş, “Köklü bir geçmişe sahip olan Eskişehir Osmangazi Üniversitesini kazanarak ülkemizin en kaliteli tıp eğitimini veren fakültelerinden birine geldiğinizi ve bu kıymetli ailenin bireyleri olmanın ayrıcalığını ileriki yıllarda çok daha iyi anlayacağınızı umuyorum” şeklinde konuştu.


Ardından Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Birgül Yelken fakültenin tanıtım sunumunu gerçekleştirdi. Fakültenin vizyonu, misyonu ve eğitim sistemi hakkında bilgiler veren Yelken, ESOGÜ Tıp Fakültesinin en önemli misyonunun koruyucu hekimliği uygulayabilen, ülkenin kalkınması ve evrensel gelişmeye katkıda bulunan hekimler yetiştirmek; ulusal yararlılığı ön planda olan uluslararası düzeyde bilimsel araştırmalar yapmak; kalite bilinci ile topluma çağdaş tıbbın gerektirdiği sağlık hizmetleri sunmak, olduğunu belirtti. Yelken’in sunumunun ardından Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İlhami Ünlüoğlu Üniversitenin tanıtım sunumunu gerçekleştirdi. Üniversite yönetimi, fakülteler, enstitüler ve meslek yüksekokulları hakkında bilgiler verdi. Ünlüoğlu öğrencilere, “Bugüne kadar başarılı bir eğitim sürecini tamamlayarak bu sıralara gelmiş siz Tıp Fakültesi öğrencilerimizin bundan sonra da aynı başarıyı sürdürerek buradan üstün kazanımlarla mezun olacağınıza inanıyorum” ifadelerini kullandı.


Programın öğleden sonraki bölümünde ise, Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Başar Sırmagül hastaneyi tanıtan bir sunum gerçekleştirerek, “Köklü ve güçlü bir üniversitenin yine köklü bir fakültesi olarak bu sıralarda teorik ve pratik eğitimlerinizi tamamlayarak ülkenin çeşitli alanlarına dağılacaksınız. Oralarda hizmetlerinize başlayacaksınız. Sizler onurlu ve kendisinden büyük beklentiler olan özel öğrenciler olduğunuzu unutmayın. Buradan mezun olduğunuzda edindiğiniz bilginin yanında insani değerlerle süslenmiş ve insanlığa katkı sağlayan doktorlar olacaksınız” dedi.


Ayrıca Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesinin ünite, birim ve bölümlerini tanıtarak bundan sonra yapılması öngörülen çalışmalardan da bahseden Sırmagül, sunumun ardından öğrencilerden gelen soruları yanıtladı.




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