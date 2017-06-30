ESOGÜ Tıp Fakültesi 38’inci Dönem mezunlarını verdi

Törene ESOGÜ Yönetimi’nin yanı sıra ESOGÜ eski rektörlerinden Prof. Dr. Erdoğan Fıratlı ve Prof. Dr. Necat Akgün ile Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Naci Gündoğan da katıldı.

Törende mezunlar adına konuşan dönem birincisi Dr. Merve Apaydın, 6 yıllık eğitimleri boyunca zorlu sınavlardan geçtiklerini, pek çok zorluk yaşadıklarını ancak tüm bunlara rağmen tecrübelerini onlarla paylaşan hocaları, hastalardan duydukları teşekkür sözleri ve insanlara yardımcı olabilmenin verdiği mutluluk sayesinde hekimlik mesleğine adım atmanın hazzını yaşadıklarını söyledi. İyi birer hekim olarak yetişmeleri için verdikleri emeklerden dolayı tüm hocalarına teşekkür eden Dr. Merve Apaydın, yakın zamanda kaydettiğimiz Prof. Dr. Sultan Aydoğdu’yu da saygı ve rahmetle andığını ifade etti. Genç bir hekim olarak başarısının esas sahibinin sevgi ve emeklerini kendisinden esirgemeyen ailesi olduğunu belirten Dr. Merve Apaydın, destekleri için ailesine teşekkür ederken, tüm dönem arkadaşlarına hekimlik hayatlarında başarılar diledi.

Tıp Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Ali Arslantaş, kuruluşundan bugüne kadar 5 bin 79 mezun veren fakültelerinin bu yıl 174 mezun verdiğini ve fakültede halen bin 375 öğrencinin eğitime devam ettiğini söyledi. Ardından velilere seslenerek, kendilerine işlenmeye hazır cevherler olarak verdikleri evlatlarının artık meslek sahibi olduğunu belirten Prof. Dr. Ali Arslantaş, çocuklarının eğitimi için çaba harcayan, emek veren ve fedakarlıklar yapan tüm mezun ailelerini kutladı. Tıp Fakültesi öğretim üyelerinin güzel mezuniyet tablosunun en önemli mimarları olduğunu ifade eden Prof. Dr. Ali Arslantaş, onların sayesinde ülkemizin şartlarına cevap verebilecek, toplumsal değerlerimize sahip, başarıya giden yolda ekip çalışmasının önemini kavramış, özgüven sahibi ve fikri hür-vicdanı hür hekimler yetiştiğini söyleyerek, herkese teşekkür etti. Son olarak mezunlara hitap eden Prof. Dr. Ali Arslantaş, diplomanın çok iyi bir meslek mensubu olmayı garanti etmediğini, başarıya ulaşmada belirleyici unsurların diplomadan ziyade alınan eğitim formasyonu, edinilen değer ve yetenekler ile kazanılan özgüven olduğunu söyledi. Mezunlara kendilerine güvenmelerini ve gelecekten korkmamalarını öğütleyen Arslantaş, yeni hayatları için gerekli donanıma sahip olduklarını ifade etti.

ESOGÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Gönen, yaşamın en temel unsuru ve bir toplumu ayakta tutan olmazsa olmazlardan birinin sağlık olduğunu, sağlık sistemin temel unsurunun da hekimlik mesleği olduğunu belirtti. Bir tıp öğrencisinin hekim olabilmesi için zekasını, çalışkanlığını, becerisini ve sabrını ortaya koyarak ciddi ve zorlu bir eğitim süreci geçirmesi gerektiğini belirten Rektör Gönen, bununla birlikte hekimlik uygulamalarında sadece bilgi ve beceri sahibi olmanın yeterli olmadığını ifade etti. Prof. Dr. Hasan Gönen iyi bir hekimin, mesleki değerler olan adanmışlık, fedakarlık, dürüstlük, doğruluk, ahlaklı ve etik davranış biçimine sahip olma, ekip çalışması yapabilme, topluma ve mesleğe karşı sorumluluk duyma ve mesleki yeterlilik özelliklerini de taşıması gerektiğini belirtti. ESOGÜ Tıp Fakültesi’nin yarım asra yaklaşan tecrübesiyle ülkemizin sağlık sorunlarını bilen, koruyucu hekimliği uygulayabilen; iyi tanı koyup, iyi tedavi edebilen; ülkemizin kalkınmasına ve evrensel gelişmeye katkıda bulunan, bilimsel düşünceyi kendisine rehber edinen hekimler yetiştirme çabasında olduğunu bildiren Rektör Gönen, bu konuda doğru yolda olduklarının en güzel göstergesinin de son yıl içinde ESOGÜ’deki Tıp eğitiminin ulusal düzeyde akredite edilmesi olduğunu söyledi. ESOGÜ Tıp Fakültesi’nin ayrılmaz bir parçası olan Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesi’nin geliştirilmesinin bölge halkına daha kaliteli hizmet vermenin yanı sıra, ESOGÜ’deki tıp eğitiminin kalitesinin artırılmasını doğrudan etkilediğini belirten Prof. Dr. Hasan Gönen, son yıllarda ESOGÜ Hastanesi’ne yapılan yatırımlarda büyük artış sağladıklarını söyledi. Mezun ailelerine seslenerek, büyük özveriyle yetiştirdikleri evlatlarının mezuniyetinin en az onlar kadar kendilerini de duygulandırdığını ifade eden ESOGÜ Rektörü Gönen, tüm mezunların vatanına ve milletine gönülden bağlı, karakter ve vizyon sahibi bireyler olarak toplumdaki yerlerini almalarının en büyük beklentileri olduğunu kaydetti. Genç hekimlerin iyi yetişmelerine katkıda bulunan Tıp Fakültesi öğretim üyelerine de teşekkür ederek, mezunlardan ESOGÜ’de aldıkları eğitime güvenmelerini isteyen Prof. Dr. Hasan Gönen, ESOGÜ mezunu olmanın bir ayrıcalık olduğunu, mezuniyetlerinden sonra daha iyi anlayacaklarını söyledi. Rektör Gönen, öğrencilere başarılı olacaklarına inancının tam olduğunu belirtip, mezunlara ESOGÜ’nün onlar için her zaman sıcak bir yuva olduğunu hatırlatarak, mutlu ve başarılı bir yaşam dileğiyle uğurladı.

Açılış konuşmalarının ardından Tıp Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Ali Arslantaş genç hekimlere Hekimlik Andını içirdi. Daha sonra mezuniyet belgelerinin verilmesine geçildi. İlk olarak okullarını dereceyle bitiren öğrencilere mezuniyet belgeleri ve plaketleri verilirken, Tıp Fakültesi dönem birincisi Dr. Merve Apaydın yaş kütüğüne plaket çaktı. Ardından diğer mezunlara mezuniyet belgeleri verildi. Tören keplerin topluca havaya atılmasıyla sona erdi. Öte yandan Kapalı Spor Salonu’ndaki törenin ardından Tıp Fakültesi’ni dereceyle bitiren öğrenciler, aileleri ve öğretim üyelerinin katılımıyla geleneksel Onur Holü Töreni düzenlenirken, dönem birincisi Dr. Merve Apaydın’ın ismi ve mezuniyet mesajı da Onur Holü duvarındaki yerine kondu.