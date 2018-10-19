ESOGÜ Tıp Fakültesi Organ Nakli Servisi'nin açılışı yapıldı

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde hizmete giren Organ Nakli Servisi'nin açılışı yapıldı.

ESOGÜ Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde 11 yataklı olarak hizmete giren Tıp Fakültesi Transplantasyon (Organ Nakli) Servisi'nin açılışı; ESOGÜ Rektörü Prof. Dr. Kemal Şenocak, Rektör Yardımcısı ve Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Arslantaş, Hastane Başhekimi Prof. Dr. Başar Sırmagül, Genel Cerrahi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Adnan Şahin ile Genel Cerrahi Anabilim Dalı, Gastroenteroloji ve Nefroloji Bilim Dalları öğretim üyelerinin katılımlarıyla yapıldı. Ayrıca tümüyle yenilenen Hastane Süt Çocuğu Servisi'nin de açılışı yapıldı.

Ocak 2018'den beri karaciğer ve böbrek transplantasyonu yapılan ESOGÜ Hastanesi'nde bugüne kadar 13 böbrek ve 9 karaciğer nakli gerçekleştirildi ve transplantasyon hastaları sağlıkla taburcu edildi. Tek kişilik izole odalarda deneyimli personelin hizmet verdiği Transplantasyon Ünitesi'nde, operasyonlar 34 kişilik uzman transplantasyon ekibi tarafından gerçekleştiriliyor.

ESOGÜ Yönetimi'nin yanı sıra Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ener Çağrı Dinleyici ve anabilim dalı öğretim üyelerinin de katılımları ile açılışı yapılan hastanedeki bir diğer bölüm olan Süt Çocuğu Servisi ise, 0-2 yaş grubu çocuk hastalara hizmet veriyor. Tek ve iki kişilik odalarda toplam 18 hasta kapasitesi olan serviste ayrıca bir adet uyku monitörizasyon (EEG) odası da bulunuyor.