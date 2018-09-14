ESOGÜ Tıp Fakültesi'nin yeni öğrencileri beyaz önlüklerini giydi

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tıp Fakültesi'ne bu yıl kayıt yaptıran 46. dönem öğrencileri, ESOGÜ Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen geleneksel “Beyaz Önlük Giyme Töreni” ile hekimlik mesleğine ilk adımlarını attılar.

Törene ESOGÜ yönetimi ve öğretim üyelerinin yanı sıra Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak, Eskişehir Milletvekili Harun Karacan, İl Emniyet Müdürü Engin Dinç, İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Uğur Bilge ve ESOGÜ önceki dönem Rektörlerinden Prof. Dr. Fazıl Tekin de katıldı. Törende konuşan ESOGÜ Rektör Yardımcısı ve Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Arslantaş konuşmasına “Dünyanın en kutsal mesleğine hoş geldiniz. Dünyanın en zorlu eğitimine hoş geldiniz. Yaşatmanın dayanılmaz, tarifsiz mutluluğuna hoş geldiniz. Başarıya, onura, gurura, kıvanca hoş geldiniz. Ve yeni hayatınızın ilk gününe hoş geldiniz” sözleriyle başladı. Prof. Dr. Ali Arslantaş giyilen beyaz önlüğün sadece 2 metrelik beyaz bir kumaş olmadığını aynı zamanda saflık, temizlik, güç, kudret, sorumluluk, vebal anlamına da geldiğini kaydetti. Öğrenci ailelerine seslenerek evlatlarıyla ne kadar gururlansalar az olduğunu belirten Prof. Dr. Ali Arslantaş, ilkokuldan beri evlatlarının en iyi eğitimi alması için çalıştıklarını, fedakârlıklar yaptıklarını ancak bundan böyle, ileride onları gururlandıracak hekim adaylarının anne ve babaları olacaklarını söyledi. Eğitimleri boyunca Tıp Fakültesi'ndeki 252 öğretim üyesi ve yaklaşık 430 asistanın genç hekim adaylarına destek olacağını ifade eden Prof. Dr. Ali Arslantaş, ayrıca Tıp Fakültesi Dekanlığı ve öğrenci işleri ekibi olarak her zaman onların yanında olacaklarını söyledi. Prof. Dr. Ali Arslantaş, genç hekim adaylarının yolları ve bahtlarının açık olmasını temenni ederek konuşmasını tamamladı.

ESOGÜ Rektörü Prof. Dr. Kemal Şenocak, Tıp Fakültesi'nin yeni öğrencilerine seslenerek önlerindeki 6 yılı çok çalışarak, yorularak ve zor şartlar altında geçireceklerini ama sonunda ülkeleri, hocaları, aileleri ve kendileri için büyük gurur kaynağı olarak mezun olacaklarını ifade etti. Velileri böyle başarılı evlatlar yetiştirdikleri için kutlayan Prof. Dr. Kemal Şenocak, ESOGÜ olarak tüm hekim adaylarının en iyi eğitimi almaları için hazır olduklarını ve onları bilgi donanımı geniş, iyi sentez yapan hekimler olarak yetiştirmek üzere çaba göstereceklerini kaydetti. ESOGÜ Tıp Fakültesi'nde görev yapan öğretim üyelerinin engin tecrübeleriyle bilim, teknik ve insanlık açısından hekim adaylarına üstün yetenekler kazandıracaklarına emin olduğunu belirten Prof. Dr. Kemal Şenocak, Tıp Fakültesi'nin yeni öğrencilerinden hocalarının onlara çağdaş tıbbı her zaman eksiksiz ve kolaylıkla uygulamalarını sağlayacak mesleki bilgiyi kazandıracağına emin olmalarını istedi. Bugün giyilen beyaz önlüklerin hekimliğin olduğu kadar doğruluğun ve aydınlığın da simgesi olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Kemal Şenocak, hekim adaylarından mesleklerini icra ettikleri sürece önlükleri üzerlerindeyken hekim olduklarını asla unutmamalarını, umudun ve şifanın rengini taşıyan beyaz önlüğe yaraşır bir hayat sürmelerini, beyaz önlüklerine leke sürdürmemelerini ve çok çalışmalarını istedi. Prof. Dr. Kemal Şenocak konuşmasının sonunda tüm hekim adaylarını kutlayarak onlara hayat boyu başarılar diledi.

Açılış konuşmalarının ardından hekim adaylarına beyaz önlükleri gruplar halinde giydirildi.