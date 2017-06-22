ESOGÜ TÖMER’de mezuniyet töreni

ESOGÜ Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleşen törende konuşan ESOGÜ TÖMER Müdürü Prof. Dr. Ferruh Ağca, bir dili öğrenmenin o dili konuşan milleti tanımak ve o milletin ait olduğu kültürel çevreye ait olmak anlamına geldiğini belirtti. Ülkemizde 2000’li yılların başlarından itibaren başlatılan yurt dışındaki Türk toplulukları ve akraba topluluklardan öğrencileri Türkiye’ye getirerek yüksek öğretim programlarına dahil etme hamlesinin, bugüne kadar üniversitelerdeki TÖMER’ler aracılığıyla başarıyla sürdürüldüğünü ifade eden Prof. Dr. Ferruh Ağca, kendilerinin de ESOGÜ TÖMER olarak kuruldukları 2013 yılından bu yana Eskişehir’e gelen 1000’i aşkın uluslararası öğrenciye Türkçe öğrettiklerini söyledi. Bu yıl da toplam 110 öğrenciyi mezun etmenin sevincini yaşadıklarını kaydeden Prof. Dr. Ferruh Ağca, mezun öğrencilerin üstün bir istek ve gayretle herhangi bir yüksek öğretim programında verilen Türkçe dersi anlayabilir, kendi duygu ve düşüncelerini ifade edebilir, tartışabilir ve sözlü ya da yazılı bir sınava girebilir duruma geldiklerini ifade etti. Prof. Dr. Ferruh Ağca mezunlara öğrendiklerini unutmamaları için Türkçe kitap okumalarını, Türkçe dizi ya da film seyretmelerini ya da Türkçe konuşulan ortamlarda bulunmalarını öğütledi. ESOGÜ TÖMER olarak mezunlarını bundan sonraki süreçte de yalnız bırakmayacaklarını dile getiren Prof. Dr. Ferruh Ağca, mezuniyetleri sonrasında da uluslararası öğrencilerin Türkçe seviyelerini kontrol edeceklerini belirterek, bu çerçevede ESOGÜ ile Başbakanlık Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) arasında imzalanan yeni bir protokolle 18 Eylül 2017 tarihinde Akademik Türkçe eğitimine başlayacaklarını söyledi. Bugüne kadar kendilerine verdiği her türlü destek için Rektör Prof. Dr. Hasan Gönen’in şahsında ESOGÜ Rektörlüğü’ne teşekkür eden Prof. Dr. Ferruh Ağca, ESOGÜ TÖMER olarak başarılarında bir ekip ruhuyla çalışmalarının büyük katkısı olduğunu dile getirerek, öğretim elemanları ve diğer tüm TÖMER personeline de teşekkür etti. Prof. Dr. Ferruh Ağca tüm mezun öğrencileri kutlayarak konuşmasını tamamladı.

ESOGÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Gönen, Türkiye’nin dünya ülkeleriyle ticari, askeri ve siyasi ilişkilerinin gelişmesiyle Avrupa, Amerika, Afrika ve özellikle yurt dışı Türkler ve akraba topluluklar kapsamında Türkçe öğrenmeye duyulan ilginin arttığını söyledi. Bir dilin yabancılara öğretiminde yapılacak çalışmaların kurumsal ve uygulama olarak nitelikli olmak zorunda olduğunu kaydeden Prof. Dr. Hasan Gönen, ESOGÜ TÖMER’in de bu doğrultuda Türkçe’nin yabancı dil olarak öğretilmesini her seviyede sağlamak üzere çalışmalarına devam ettiğini kaydetti. Mezun öğrencilere Türkçe’nin Adriyatik’ten Çin Seddi’ne uzanan geniş bir coğrafyada konuşulduğunu hatırlatan Prof. Dr. Hasan Gönen, söz konusu coğrafyada yalnızca Türkçe konuşarak seyahat edebileceklerini ama bunu İngilizce ya da bir başka dille yapamayacaklarını söyledi. Farklı coğrafyalarda doğmamız ya da farklı dileri konuşmamızın birbirimizi sevmemiz ve anlamamıza engel teşkil etmediğini dile getiren Prof. Dr. Hasan Gönen, uluslararası öğrencileri ülkemizin kültür elçileri olarak gördüklerini belirterek, kendilerini mezun etmenin gurur ve mutluluğunu yaşadıklarını ve gönüllerinin her zaman onlara açık olacağını ifade etti. Prof. Dr. Hasan Gönen Prof. Dr. Ferruh Ağca başta olmak üzere tüm ESOGÜ TÖMER ekibine teşekkür ederken, öğrencilere de bundan sonraki hayatlarında başarılar diledi.

Eskişehir Vali Vekili Aslan Avşarbey de, yabancı dil öğrenme ortamının çok heyecanlı ve hoş bir ortam olduğunu belirtirken, ESOGÜ’yü tercih ederek böyle bir programa katıldıkları için tüm ESOGÜ TÖMER mezunlarını kutladı. Bir dili öğrenmenin o dilin konuşulduğu ülkeye yakın hissetmeyi de beraberinde getirdiğini belirten Aslan Avşarbey, buradan hareketle ESOGÜ TÖMER mezunlarının da Türkçe öğrendikleri için kültürümüzün bir parçası olduklarını ifade etti. Tüm mezunları Türkiye’nin birer elçisi olarak memleketlerine göndereceklerini dile getiren Aslan Avşarbey, programa katkı ve emeklerinden dolayı Rektör Prof. Dr. Hasan Gönen ve ESOGÜ TÖMER ekibine teşekkür etti. Konuşmasının sonunda mezunlara seslenerek yabancı dilin konuşulmadıkça unutulduğunu hatırlatan Aslan Avşarbey, ayrıca mezunlara öğrendikleri kadar Türkçe ile yetinmemelerini, yaşayan yani halkın konuştuğu Türkçe’yi de öğrenmelerini öğütledi.

Konuşmaların ardından tören, ESOGÜ TÖMER‘de Türkçe kursunu tamamlayan uluslararası lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin Türkçe aracılığıyla edindikleri becerileri sundukları bölümle devam etti.