ESOGÜ Tourism Camp kapanış toplantısı ve proje sergisi

Toplantıda proje ile ilgili konuşan ESOGÜ Turizm Fakültesi Dekanı ve Proje Yürütücüsü Prof. Dr. Yaşar Sarı, projenin ilk örneğinin İnönü Belediyesi ile İnönü ilçesinde yapıldığını ve önemli sonuçlar elde edildiğini belirtti.

Proje destek veren ve 2018 İnönü Turizm Kampına ev sahipliği yapan İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt da, İnönü ilçesinin Osmanlı ve Türkiye tarihi için çok önemli bir yere sahip olduğunu belirtti. Başkan Bozkurt, “Bu projede ilçemizin tarımını anlattığımız gibi ilçemizin havacılığını, mağara turizmini, açık fay hattını, tarihi ve turistik alanlarını, kültürümüzü, örf ve ananelerimizi Litvanyalı misafirlerimize tanıtma imkanına kavuştuk. İlçemizin Litvanya'da 11 gönüllü elçisinin olduğunu biliyoruz ve bu imkanı bizlere sağladıkları için dekanımıza, emeği geçen üniversite ve belediye çalışanlarımıza teşekkür ediyorum” dedi.

Başkan Bozkurt, Eskişehir'e gelen tüm öğrencilerin İnönü ilçesini mutlaka gezmesi ve unutamayacakları anılara sahip olması gerektiğini belirtti.

Konuşmalar sonrası proje ile ilgili yapılan uygulama ve aktivitelerin üniversite rehberleri tarafından sunumu, proje deneyimleri ve gelecek hedefleri konusunda bilgiler paylaşıldı. Proje sonrası 2018 İnönü Turizm Kampında çekilen fotoğraf sergisi gezilerek program tamamlandı.