ESOGÜ Turizm Fakültesi yeni dekanı görevine başladı

Dr. Yaşar Sarı görevine başladı.

Dekanlık makamında yapılan devir-teslim töreniyle Prof. Dr. Sarı, görevi vekâleten yürüten Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Çabuk’tan devraldı. Bu devir-teslim ile Sarı, ESOGÜ Turizm Fakültesi’ne asaleten atanan ilk dekan oldu. Prof. Dr. Ahmet Çabuk, fakülteye önemli hizmetlerde bulunacağına inandığını belirttiği yeni Dekan Prof. Dr. Yaşar Sarı’ya görevinde başarılar diledi. Dekan Prof. Dr. Yaşar Sarı görevini hakkıyla yerine getirmek için çalışacağını ifade ederek, fakültede birlik ve beraberlik ortamının geliştirilmesi ve akademik çalışmaların artarak devam etmesi için çalışacaklarının altını çizdi.