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20 Temmuz 2018 11:04

ESOGÜ yöneticilerinden Kızılay’a kan bağışı yapma çağrısı

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) yöneticileri Kızılay’a kan bağışında bulundu.

ESOGÜ yöneticilerinden Kızılay’a kan bağışı yapma çağrısı

20 Temmuz 2018 11:04


Bağış öncesi bir değerlendirme yapan Rektör Prof. Dr. Kemal Şenocak, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Çabuk, Rektör Yardımcısı ve Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Arslantaş ve ESOGÜ Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Başar Sırmagül, kan vermenin insanlık görevi olduğunu belirterek vatandaşları Kızılay’a kan bağışı yapmaya davet ettiler.


Prof. Dr. Kemal Şenocak ve yöneticiler sonrasında kan bağışına destek olmak amacıyla ESOGÜ Hastanesi Kan Bankası’na kan bağışında bulundular.




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