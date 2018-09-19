ESOGÜ'de 135 personele oryantasyon eğitimi verildi

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde göreve yeni başlayan sağlık çalışanlarına yönelik oryantasyon eğitimi düzenlendi.

Hastane Başmüdürü, Sağlık Hizmetleri Müdürü, Sağlık Hizmetleri Müdür Yardımcıları, Eğitim ve Gelişim Birimi, İnsan Kaynakları, Hasta Hakları, Çalışan Hakları, Halkla İlişkiler Birimleri ve alanında uzman hemşirelerin eğitimci olarak bulunduğu 3 günlük programda, eğitime tabi tutulan 135 personele görev yaptı. Personellere ihtiyaç duyacakları bilgi, beceri ve tutumlar ile özlük hakları ve kurum kültürü hakkında eğitim verildi.

Hastane Sağlık Hizmetleri Müdürü Burçin Danacı, bu eğitimlerle göreve yeni başlayan ve çoğunluğu hemşire olan çalışanların istenilen etkinlik düzeyine en kısa sürede ulaşmalarının hedeflendiğini ifade etti. ESOGÜ Hastanesi'nin Eskişehir ve bölgesine 889'u servis, 121'i yoğun bakım yatağı olmak üzere toplam bin 10 hasta yatağı ile 3. düzey sağlık hizmeti sunan en eski ve en yetkin hastane olduğunu hatırlatan Burçin Danacı, “Eğitimdeki amacımız hastalarımıza ve şehrimize hasta güvenliğini ön planda tutarak etkin hasta bakımı verilmesidir. Çalışanların bölümlere ve hasta profiline özgü eğitimleri de kendi bölümleri içinde devam edecektir” dedi.