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13 Temmuz 2018 15:47

ESOGÜ’de 15 Temmuz programı

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) İlahiyat Camii’nde Cuma namazı öncesi "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" dolayısıyla şehitler için dualar edildi.

ESOGÜ’de 15 Temmuz programı

13 Temmuz 2018 15:47


ESOGÜ İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Kadir Demir tarafından Cuma namazı öncesinde şehitler adına dualar edildi. Ardından kentteki tüm camiilerde Diyanet İşleri Başkanlığı’nın hazırladığı cuma hutbesinde 15 Temmuz’a vurgu yapılarak, bir daha böyle günlerin yaşanmaması için dua edildi. Hutbede, "15 Temmuz ihanet saldırısı karşısında canını ortaya koyan ve bu uğurda şehit olan şehitlerimizin ruhu için ve bütün bu vatan için daha önceden canını ortaya koymuş bütün şehitlerimizin ruhu için dua edeceğiz. Allah, bizlere böyle felaketler yaşatmasın diye ona yalvaracağız. Bizlere bilinç şuur bahşetmesini isteyeceğiz. Bu milletin düşmanlara karşı canını namusunu vatanını korumak için emanet ettiği silahı, tankı, tüfeği millete çeviren hainlere karşı sen bize yardım ettin. Yardımını üzerimizden esirgeme Ya Rabbi” denildi.


Program, 15 Temmuz FETÖ darbe girişiminde vatanını korumak için canını ortaya koyan bütün şehitler için edilen duadan sonra Cuma namazının kılınması ile sona erdi.




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