Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) ile sanayi işbirliği kapsamında başlatılan “AR-GE Mühendisi Yetiştirme Projesi”nde eğitimlerini tamamlayan öğrencilere sertifikaları törenle verildi.

İşbirliğine, ESOGÜ Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, TÜLOMSAŞ A.Ş., Eskişehir Sanayi Odası (ESO), Raylı Sistemler Kümelenmesi Derneği (RSK), ESOGÜ Teknoloji Transfer Ofisi Uygulama ve Araştırma Merkezi (ETTOM), İŞKUR Eskişehir İl Müdürlüğü ve Eskişehir Teknoloji Geliştirme Bölgesi (ETGB) katıldı.

Tüm paydaşlar, destekleyen işletme yöneticileri ve öğrencilerin katıldığı ESOGÜ Prof. Dr. Suat Mirza Konferans Salonu’nda düzenlenen sertifika töreni, Endüstri Mühendisliği Bölümü öğrencisi Melis Türksever ile Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü öğrencisi Süleyman Can’ın sertifika alan tüm öğrenciler adına yaptıkları konuşma ile başladı. Aldıkları eğitim sayesinde çok çeşitli konularda bilgi sahibi olduklarını ve kendilerini geliştirdiklerini belirten Türksever ve Can, projeye emeği geçen herkese teşekkür ederken, ileride elde edecekleri başarılarla hocalarını gururlandırmak istediklerini ifade ettiler.

RSK Yönetim Kurulu Başkanı Kenan Işık, proje ile Eskişehir’in sanayi tarihine yeni bir çivi çakıldığını belirtirken, eğitime katılan öğrencilerin burada öğrendikleriyle Eskişehir ve ülkemiz sanayisine katkıda bulunacaklarını ifade etti. Kenan Işık, eğitim alan gençlerle teknoloji odaklı ürün ve hizmet üretmek üzere birlikte çalışacaklarını söyledi.

İŞKUR Eskişehir İl Müdürü Hasan Yoldaş, böyle anlamlı bir çalışmanın parçası olmaktan kendisi ve kurumu adına gurur duyduğunu söyledi. Hasan Yoldaş Eskişehir’e faydalı olacak çalışmaların bundan sonra da yanında olacaklarını belirtti.

TÜLOMSAŞ A.Ş. Genel Müdürü Hayri Avcı, AR-GE Mühendisi Yetiştirme Projesi’ne katılan gençlere seslenerek, Eskişehir’de Yüksek Hızlı Tren yapacaklarını ve bunu yaparken de onlara ihtiyaçları olduğunu belirtti ve TÜLOMSAŞ’ın her zaman yanlarında olduğunu ifade etti.

ESO Başkanı Savaş Özaydemir, sertifika alan mühendis adaylarını ileride çalıştıkları yerlerde birer Ar-Ge müdürü olarak değil, tezgah başında ve araştırma yaparken görmek istediğini söyledi. Savaş Özaydemir tüm gençlere başarı diledi.

ESOGÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Gönen, projeye katkıda bulunan tüm paydaşlar, eğitmenler ve sanayicilere teşekkür ederken, Eskişehirli paydaşlarının bu gibi projelere katkılarını artırmalarını umut ettiğini belirtti. Önümüzdeki dönemde Eskişehir’de bu ülkede yapılmamış olanı gerçekleştirerek Yüksek Hızlı Tren’i hep birlikte yapacaklarını ifade eden Prof. Dr. Hasan Gönen, bu sayede üniversite-sanayi işbirliğini ve yüksek teknoloji ürünlerinin ihracatımızdaki payını artıracaklarını söyledi. Prof. Dr. Hasan Gönen sertifika alan öğrencileri de kutlayarak bundan sonraki hayatlarında başarılar diledi.

Konuşmaların ardından projeye emeği geçenlere plaket ve teşekkür belgeleri takdim edildi. Tören öğrencilere sertifikalarının verilmesiyle sona erdi.