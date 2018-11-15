ESOGÜ'de ‘Diyabetle Barışık Yaşamak' temalı bilgilendirme toplantısı

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tıp Fakültesi Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Bilim Dalı tarafından 14 Kasım Dünya Diyabet Günü dolayısıyla, diyabetli hastalara yönelik ‘Diyabetle Barışık Yaşamak' temalı bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

ESOGÜ Prof. Dr. Necla Özdemir Konferans Salonu'ndaki tplantının açılış konuşmasını yapan ESOGÜ Rektör Yardımcısı ve Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Arslantaş, Tıp Fakültesi Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Bilim Dalı öğretim elemanlarına özverili çalışmaları için teşekkür ederek konuşmasına başladı. Yirmi yıl sonra dünyadaki diyabetli hasta sayısının bir milyarı bulmasının öngörüldüğünü ve bunun çok büyük bir sayı olduğunu belirten Prof. Dr. Ali Arslantaş, beslenme alışkanlıkları ve hareketsiz yaşamın diyabeti tetikleyebileceğini vurgularken, egzersizli bir yaşamın önem kazandığını ifade etti. Prof. Dr. Ali Arslantaş toplantıya katılan vatandaşlara “Bu hastane sizin hastaneniz, bu fakülte sizin fakülteniz” sözleri ile seslenirken, yeni ESOGÜ Yönetimi olarak kampüsün tüm duvarlarını yıktıklarını ve halkımıza hizmet etmek için görevlerinin başında olduklarını kaydetti.

Açılış konuşmasının ardından ESOGÜ Tıp Fakültesi Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Bilim Dalı Öğretim Üyeleri Prof. Dr. F. Belgin Efe “Diyabete Giriş”, Prof. Dr. Aysen Akalın “Diyabetin Hedef Aldığı Organlar”, Prof. Dr. M. Nur Kebapçı “Diyabette Özel Durumlar” ve Doç. Dr. Göknur Yorulmaz “Diyabetik Ayak” başlıklı sunumları ile katılımcıları diyabet hakkında her yönden bilgilendirdi.