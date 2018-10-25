ESOGÜ'de 'Eskişehir İş Dünyası Zirvesi' düzenlendi

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İİBF) Kariyer Merkezi'nin düzenlediği “Eskişehir İş Dünyası Zirvesi”, ESOGÜ Prof. Dr. Fazıl Tekin Konferans Salonu'nda gerçekleşti.

Etkinliğin açılışında konuşan ESOGÜ İİBF Dekanı Prof. Dr. Ali Çelikkaya, Kariyer Merkezi'nin faaliyetleri hakkında bilgiler verirken, 2005 yılından itibaren çalışmalarına başlayan merkezin iş dünyası ile öğrencileri buluşturan etkinlikleri sayesinde, öğrencilerin başarı derecesinin her geçen yıl arttığını ve ESOGÜ İİBF rozeti taşıyan mezunların kamuda ve özel sektörde iyi yerlere geldiklerini kaydetti.

ESOGÜ Rektörü Prof. Dr. Kemal Şenocak, “Kariyer etkinliklerinin öğrencilerin meslek seçimine ve ileride karşılaşacakları zorlukları aşmalarına yardımcı olabilecek etkinliklerdendir. İİBF mezunları, bir kurumda işe girerken 50-60 bin kişi ile rekabet etme durumunda. Bu rekabet ortamında öne geçebilmek için özellikle hukuk ve yabancı dil bilgisi çok iyi düzeyde olmalıdır. Başarı emeksiz olmaz. Çalışmak gerekiyor” dedi. Kendisini dinleyen öğrencilere azim ve cesaretlerini kaybetmeden, ileriyi düşünerek, sürekli çalışmalarını öğütleyen Şenocak, İİBF Dekanı Prof. Dr. Ali Çelikkaya ve Kariyer Merkezi'ne düzenledikleri etkinlikten dolayı teşekkür etti.

Konuşmasında ESOGÜ İİBF öğrencilerine tecrübelerini aktaran AK Parti Eskişehir Milletvekili Prof. Dr. Emine Nur Günay, öğrencilere mezuniyetleri sonrasında iş hayatına atılırken büyük bir rekabetin kendilerini beklediğini hatırlattı. Günay, şanssızlık olarak görülebilecek bu rekabete karşın bugün pek çok açıdan geçmişe kıyasla çok daha iyi imkanlara sahip olunduğunu ifade etti. Kişinin hayattan beklentilerinin ne olduğunu bilmesinin önemli olduğunu dile getiren ve öğrencilere disiplinli bir şekilde çalışmayı ve yenilikçi bakış açısını hayatlarından çıkarmamalarını öğütleyen Günay, eğitimin ve öğrenmenin hayat boyu devam ettiğinin de unutulmaması gerektiğini kaydetti.

Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak ise, öğrencilere hayata sevgi ve olumluluk penceresinden bakmalarını ve mutlu olmayı öğrenmelerini öğütledi. Kişinin önce kendini tanıması, yeteneklerini keşfetmesi gerektiğini ve öğrencilerin gençliklerinin kıymetini bilerek azimle çalışmaları gerektiğini vurgulayan Çakacak, sonrasında ise hangi yönden kendini geliştireceğine karar vermesi gerektiğini söyledi..

Açılışın ardından “Eskişehir İş Dünyası Zirvesi”, Eskişehir Ticaret Odası Başkanı Metin Güler'in “Yerelden Ulusala Eskişehir” konulu sunumu ile devam etti.