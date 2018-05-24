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24 Mayıs 2018 12:31

ESOGÜ’DE Görsel İletişim Tasarımı sergisi

ESOGÜ’de Görsel İletişim Tasarımı Bölümü öğrencilerinin eserlerinden oluşan sergi açıldı.

ESOGÜ’DE Görsel İletişim Tasarımı sergisi

24 Mayıs 2018 12:31


Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Sanat ve Tasarım Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı Bölümü öğrencilerinin çeşitli alanlarda ürettiği işlerden oluşan öğrenci sergisi, ESOGÜ Sanat Galerisi’nde açıldı. Görsel İletişim Tasarımı Bölümü’nün disiplinlerarası bir bölüm olması nedeniyle sergide; video art, kısa film, animasyon, tipografi, reklam, kurumsal kimlik, fotoğraf, baskı, illüstrasyon, temel tasarım gibi farklı disiplinlere ait çalışmalar yer aldı. Ayrıca bölüm öğrencilerinin ödüllü çalışmaları ve bitirme projesi olarak ürettikleri işler de sergilendi.


Öte yandan serginin, 1 Haziran tarihine kadar açık kalacağı bildirildi.




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