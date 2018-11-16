ESOGÜ'de ‘Hemşirelikte Liderlik Sempozyumu' düzenlendi

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) ve Hemşirelikte Liderlik Derneği (HELİD) işbirliğiyle düzenlenen “Hemşirelikte Liderlik Sempozyumu”, ESOGÜ Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleşti.

Düzenlenen Hemşirelikte Liderlik Sempozyumu'nda, meslekte olan ve hala öğrenimine devam eden hemşire adaylarına liderlik konusundaki farkındalıklarını artırmak amacıyla konuşmalar yapıldı. Ayrıca katılımcıların kendilerinde olan liderlik özelliklerini ve potansiyelini keşfetmelerini sağlamak ve hemşirelerin kişisel, profesyonel gelişimlerini desteklemenin yanında karşılıklı fikir alışverişinde bulunmaları sağlandı. Yoğun katılımın gerçekleştiği programda, Hemşirelikte Liderlik, İşinin Lideri Olmak ve Hemşirelikte Liderlikte Engeller ve Fırsatlar gibi konularda konuşmacılar hazırladıkları slayt gösterileriyle bilgi ve tecrübelerini paylaştı.

Öte yandan sempozyumda hemşirelerin düşüncelerini yazıya dökmelerini sağlamak ve bunları da diğer meslektaşlarıyla paylaşmalarını adına yapılan ‘Hemşirelikte etkili lider olmanın gücü konulu öykü yarışması yapıldı. 70 başvurunun olduğu öykü yarışmasında dereceye girenlere ödülleri takdim edildi.