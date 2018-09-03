ESOGÜ’de İHA-0 Ticari Pilot Sertifika Eğitimi tamamlandı

Hobi ve ticari amaçlı kullanılan İnsansız Hava Araçları (İHA), günümüzde her alanda maliyet etkin çözümlerle yer alıyor. Riskli operasyonlarda insanlı hava araçlarının yerine İHA’ların kullanımı, emniyet ve maliyet başta olmak üzere birçok yönden avantajları beraberinde getiriyor. İHA kullanımındaki artış, eğitim almış İHA pilotu ihtiyacını da ortaya çıkarırken 2016 yılı verilerine göre 3 bin 357 olan kayıtlı drone sayısının 2017 yılında 25 bine çıktığı görülüyor. İHA Ticari Pilot Sertifikası alanların sayısı ise 4 bin 754’ten 20 binlere yükselmiş durumda. Hızla artan pilot ihtiyacı, bu alanda eğitim veren kurumların önemini artırıyor. Bu kapsamda eğitime katılan İHA pilot adayları 14 saatlik teorik eğitimin ardından ömür boyu geçerli İHA-0 Ticari Pilot Sertifikası almaya hak kazandı. İHA pilot adaylarının katıldığı İHA-0 pilotaj eğitimi; İHA Tanıtımı, Hava Hukuku ve Sorumluluklar, Uçuş Dinamiği ve Uçuş Prensipleri, ATC Usulleri ve Havacılık Freyzolojisi, Seyrüsefer ve Operasyon, Kumanda ve İtki Sistemleri, Aviyonik Sistemler ve Bakım Onarım gibi konulardan oluştu. ESOGÜSEM’de verilen eğitimin koordinatörü Öğr. Gör. Tamer Savaş konuyla ilgili olarak, "İki günlük yoğun bir eğitimin ardından, İHA pilot adayları ömür boyu geçerli İHA-0 Ticari Pilot Sertifikası aldılar. Amacımız hızla artan İHA’ların eğitim almış yetkin kişiler yani İHA Ticari Pilot Sertifikası’na sahip İHA pilotları tarafından kullanılmasıdır. Bu amaçla eğitimlerimizi SHGM SHT-İHA talimatına uygun olarak gerçekleştiriyoruz. Eğitimlerimiz bundan sonra da devam edecek. Eğitim almak isteyenler esogusem.ogu.edu.tr adresini takip edebilirler" dedi.