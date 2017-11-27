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27 Kasım 2017 16:56

ESOGÜ’de “İlimizin Eğitim Liderleri İle Buluşuyoruz” paneli

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Eğitim Fakültesi Dekanlığı’nın 24 Kasım Öğretmenler Günü etkinlikleri kapsamında düzenlediği “İlimizin Eğitim Liderleri İle Buluşuyoruz” konulu panel, Eğitim Fakültesi Konferans Salonu’nda gerçekleşti.

ESOGÜ’de “İlimizin Eğitim Liderleri İle Buluşuyoruz” paneli

27 Kasım 2017 16:56


Eğitim Fakültesi öğrencileri ile Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürü Necmi Özen, Odunpazarı İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit ve Tepebaşı İlçe Milli Eğitim Müdürü Bülent Üzmez’i bir araya getiren panelin açılışında konuşan Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cemil Yücel, eğitimin bir yürüyüş, bir yolda olma hali olduğunu ve yaşam boyu sürdüğünü ifade etti. ESOGÜ Eğitim Fakültesi’nde öğrenim gören öğrencilerin mizaç ve kapasite yönünden öğretmen olmaya hazır ve Türkiye’ye hizmet edecek bir kitle olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Cemil Yücel, bundan sonrasının da önce fakülte olarak kendilerine daha sonra ise Milli Eğitim’in liderlerine düştüğünü söyledi. Önümüzdeki yıllara dönük olarak öğretmenlerin eğitimiyle ilgili planlamaların başladığını belirten Prof. Dr. Cemil Yücel, genç öğretmen adaylarından atamalarla ilgili endişe duymamalarını ve morallerini yüksek tutmalarını da isteyerek eğitim mantığı değiştirildiğinde ülkemizin öğretmen ihtiyacının daha da artacağını kaydetti.


Açılışın ardından Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürü Necmi Özen “Muallim ve Müellim Çatışması”, Odunpazarı İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit “Eğitim Lideri Olabilmek” ve Tepebaşı İlçe Milli Eğitim Müdürü Bülent Üzmez “21. Yüzyılda Maarif Davamız” konulu sunumlarını gerçekleştirdi. Panel soru-cevap bölümüyle sona erdi.




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