ESOGÜ’de mezuniyet coşkusu

Çiçeği burnunda mezunlar, keplerini sevilen sanatçı Mithat Körler eşliğinde havaya attı.

ESOGÜ Stadyumu’nda akşam saatlerinde düzenlenen törende, binlerce öğrenci diplomalarına kavuştu. İlk olarak okudukları fakülte ve bölüm bayraklarıyla stadyuma giriş yapan öğrenciler, tribündeki aileleri selamladı. Bu sırada yürüyüş esnasında bazı gençler, hazırladıkları pankartlarla gülümseten görüntülüler oluşturdu. Ardından stadyum içinde sırayla yerlerini alan mezunlar, giydikleri cübbe ve keplerle heyecanla beklemeye başladı. Daha sonra saygı duruşunda bulunulup, akabinde İstiklal Marşı okundu.

Mezun olan öğrenciler adına konuşma yapan ESOGÜ Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü öğrencisi Bedirhan Uzun, arkadaşları adına konuşmaktan büyük onur duyduğunu belirterek, “Öncelikle üniversitemizin düzenlemiş olduğu bu törende arkadaşlarım adına konuşmaktan ve onları temsil etmekten büyük onur duyuyorum. Eskişehir Osmangazi üniversitesinin değerli 2017 mezunları, sevgili arkadaşlarım hepinizi gönülden kutluyorum. Az sonra hayalimi gerçekleştireceğim için gerçekten heyecanlıyım. Beni büyüten bana ilk aşkım olan bilgisayarımı alan, dershaneye gitmemi sağlayan, üniversite hayatım boyunca bana evini açan geçirdiğimiz bunca zorlu sınav ve proje döneminde stresime ortak, dualarıyla yanımda olan sevgili anneanneme ve sevgili dedeme sonsuz teşekkür ediyorum” diye duygularını dile getirdi.

“Üniversitemiz toplam 34 bin kişinin bir arada olduğu küçük bir şehirdir”

Daha sonra konuşma yapan ESOGÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Gönen, Osmangazi Üniversitesi’nin kurulduğu ilk günden itibaren çalışarak ve adım adım ilerleyerek bu günlere geldiğini ifade ederek, “Üniversitemiz kırk yedi yıllık geçmişiyle sahip olduğu tüm akademik ve idari personel ile Eskişehir başta olmak üzere ülkemiz genelinde kurulduğu ilk günden itibaren çalışarak, adım adım ilerleyerek bu günlere geldi. Çok büyük emek harcandı. Daha çok yolumuz var ancak çayırın ortasında kurulan ve bu günlere gelen üniversitemiz ile mutluyuz, gururluyuz. Üniversitemizde sahip olduğumuz fakülteler, yüksekokullar, meslek yüksekokullar, enstitüler, bilimsel araştırma merkezlerinde bir yandan eğitim ve araştırma faaliyetlerini yürütürken diğer yandan bünyemizde yer alan Eğitim Uygulama ve Araştırma Hastanesi ve Diş Hastanesi ile aynı zamanda bölgesel sağlık hizmeti de vermekteyiz. Üniversitemiz bin 547 akademik, bin 733 idari personeli, 30 bin 674 öğrencisi ile toplam 34 bin kişinin bir arada olduğu, neredeyse küçük bir şehirdir. Bu kampüste yıllık 900 bin vatandaşımız eğitim öğretim dışında sağlık ve sosyal alanlarda hizmet almaktadır. Bu kapasite tüm ESOGÜ ailesi olarak bizleri gururlandırmaktadır. Üniversitemizde aldığınız eğitimle birlikte sorgusuz sualsiz inanan değil, düşünme yeteneklerini doğru kullanan, gerçeği araştıran ve inandığını, savunduğunu iyi bilen, yeni ilgi alanlarına yönelerek kendilerini geliştiren mezunlar olmanız için emek harcadık. Üniversitemizde almış olduğunuz eğitim-öğretime güvenin. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi mezunu olmanın bir ayrıcalık olduğunu, mezuniyet sonrasında daha iyi anlayacaksınız ve bizlerde gelecekte sizleri ülkesine ve insanlığa hizmet eden önemli konumlarda görmekten her zaman gurur duyacağız” şeklinde konuştu.

Ardından mezuniyet programında, Mühendislik-Mimarlık, Hemşirelik ve Ebelik gibi bölümlerde okuyan öğrencilerin yemin töreni gerçekleşti. Daha sonra Rektör Gönen ve bölüm başkanları, 2016-2017 Akademik Yılını birinci, ikinci ve üçüncü bitiren öğrencilere başarı belgelerini verdi.

Heyecandan adeta yerlerinde duramayan çiçeği burnunda mezunlar, başarı belgelerinin takdiminden sonra arkadaşlarıyla beraber diplomalarını hocalarının elinden aldı.

Ardından sahneye çıkan sevilen sanatçı Mithat Körler, mezun öğrencileri sahne önünde toplayarak, doyasıya eğlendirdi. Mezun öğrenciler, sanatçının sevilen şarkıları eşliğinde keplerini atarak yeni yaşamlarına merhaba dedi.