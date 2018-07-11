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11 Temmuz 2018 15:34

ESOGÜ’de mezuniyet heyecanı başlıyor

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) mezuniyet törenleri 13 Temmuz’da ESOGÜ Kapalı Spor Salonu’nda yapılacak olan Tıp Fakültesi Mezuniyet Töreni ile birlikte başlıyor.

ESOGÜ’de mezuniyet heyecanı başlıyor

11 Temmuz 2018 15:34


Bu yılın mezuniyet programına göre Mühendislik Mimarlık Fakültesi, Eğitim Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Turizm Fakültesi, Ziraat Fakültesi ile Sivrihisar Meslek Yüksekokulu ve Eskişehir Meslek Yüksekokulu’nun mezuniyet törenleri 17 Temmuz’da; Fen Edebiyat Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İlahiyat Fakültesi, Sanat ve Tasarım Fakültesi ile Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu ve Mahmudiye Atçılık Meslek Yüksekokulu’nun mezuniyet törenleri ise 18 Temmuz’da ESOGÜ Stadyumu’nda yapılacak. Diş Hekimliği Fakültesi mezuniyet töreni ise 20 Temmuz’da ESOGÜ Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleşecek.




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