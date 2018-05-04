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04 Mayıs 2018 15:24

ESOGÜ’de Nörobilim Sempozyumu düzenlendi

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tıp Fakültesi Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı ile Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğünün birlikte düzenlediği “Nörobilim Sempozyumu”, ESOGÜ Prof.

ESOGÜ’de Nörobilim Sempozyumu düzenlendi

04 Mayıs 2018 15:24

Dr. Necla Özdemir Konferans Salonu’nda gerçekleşti.


Sempozyumun açılışında konuşan Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Kevser Erol, sempozyum programı hakkında kısaca bilgi verdi ve tüm katılımcılara teşekkür etti. ESOGÜ Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Hasan Veysi Güneş de araştırmacılara katılımları için teşekkür ederek, çok iyi bir sempozyum olacağına inandığını söyledi.


Açılışın ardından sempozyum ESOGÜ Tıp Fakültesi Biyoistatistik Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ertuğrul Çolak’ın “Bilimsel Araştırmalarda Biyoistatistik Uygulamalar”, Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Levent Büyükuysal’ın “Santral Sinir Sisteminde Ekstraselüler Ortam Toplanmasına Olanak Veren In Vivo ve In Vitro Yöntemler” ve ESOGÜ Tıp Fakültesi Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Kevser Erol’un “Sisplatin Nörotoksisitesi ve Önlenebilme Stratejileri” başlıklı sunumlarıyla devam etti.


Sempozyum öğleden sonra düzenlenen çalıştay ile sona erdi.




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