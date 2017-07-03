ESOGÜ’de öğrencilerin ardından özel güvenlik personeli de kep attı

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) özel güvenlik personeli de kep atarak kutlama yaptı

ESOGÜ Stadyumu’nda gerçekleşen mezuniyet töreniyle üniversitenin 2017 yılı mezuniyet heyecanı sona ererken, çalışmalarıyla mezuniyet törenlerinin huzur, güvenlik, birlik ve beraberlik içinde geçmesine katkıda bulunan ESOGÜ özel güvenlik personeli de kep atarak kutlama yaptı. ESOGÜ Yönetimi de mezuniyet törenlerinin mezunlar ve ailelerinin katılımlarıyla bir şölen havasında yaşanmasına katkılarından dolayı güvenlik personeline teşekkür etti.