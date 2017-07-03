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03 Temmuz 2017 11:26

ESOGÜ’de öğrencilerin ardından özel güvenlik personeli de kep attı

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) özel güvenlik personeli de kep atarak kutlama yaptıESOGÜ Stadyumu’nda gerçekleşen mezuniyet töreniyle üniversitenin 2017 yılı mezuniyet heyecanı sona ererken, çalışmalarıyla mezuniyet törenlerinin huzur, güvenlik, birlik ve beraberlik içinde geçmesine katkıda bulunan ESOGÜ özel güvenlik personeli de kep atarak kutlama yaptı.

ESOGÜ’de öğrencilerin ardından özel güvenlik personeli de kep attı

03 Temmuz 2017 11:26

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) özel güvenlik personeli de kep atarak kutlama yaptı


ESOGÜ Stadyumu’nda gerçekleşen mezuniyet töreniyle üniversitenin 2017 yılı mezuniyet heyecanı sona ererken, çalışmalarıyla mezuniyet törenlerinin huzur, güvenlik, birlik ve beraberlik içinde geçmesine katkıda bulunan ESOGÜ özel güvenlik personeli de kep atarak kutlama yaptı. ESOGÜ Yönetimi de mezuniyet törenlerinin mezunlar ve ailelerinin katılımlarıyla bir şölen havasında yaşanmasına katkılarından dolayı güvenlik personeline teşekkür etti.




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