ESOGÜ’de “Okul Sağlığı Hemşireliği” konferansı

Dr. Necla Özdemir Konferans Salonu’nda gerçekleşti.

Etkinliğin açılışı Halk Sağlığı Hemşireliği Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Özlem Örsal’ın “Okul Sağlığı Hemşireliği Uygulama Örnekleri” konulu sunumu ile gerçekleşti. Sunumunda Eskişehir genelindeki okullarda yürütülen çeşitli projeler kapsamında uygulamaya konan okul sağlığı hemşireliği faaliyetleri hakkında bilgiler veren Doç. Dr. Özlem Örsal, Türkiye genelindeki hemşire sayısının okul sağlığı hemşireliğini tam olarak hayata geçirmeye yetmeyecek kadar az olduğunu belirterek hemşire ihtiyacına vurgu yaptı. Sonraki sunumlarda konu detaylandırıldı.