ESOGÜ’de prostat kanseri bilgilendirme standı açıldı

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesi’nde, Hastane Halkla İlişkiler Birimi desteğiyle, Türk Tıp Öğrencileri Birliği (TURKMSIC) tarafından prostat kanseri hakkında bilgilendirme standı açıldı.

Hastane poliklinikler girişinde açılan stantta, prostat kanserinin Türkiye’deki son verilere göre, 40 yaş üzeri erkeklerde en sık görülen 2’nci kanser türü olduğu belirtildi. Stantta halkı bilinçlendirmek için broşürler de dağıtılırken, prostat kanserinin tanımı, belirtileri, erken teşhisinin önemi, muayenesi ve tedavisinin nasıl yapıldığı anlatıldı. Ayrıca prostat kanserine yönelik radyoterapi ve hormon tedavilerinin erkeklerin cinsel sağlığına etkisinden bahsedildi. Belirtileri taşıdığı düşünülen kişilere, üroloji polikliniği’ne giderek gereken muayeneleri yaptırmaları tavsiye edildi.