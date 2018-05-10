ESOGÜ’de Türkiye-İsviçre ilişkileri ele alındı

Konferansın açılışında konuşan ESOGÜ Uluslararası İlişkiler Kulübü Başkanı Osman Taha, diplomatların katıldığı bu gibi etkinliklerin geleceğin diplomatları olan Uluslararası İlişkiler Bölümü öğrencileri için önemli olduğunu belirterek etkinliğe emeği geçen herkese teşekkür etti.

Daha sonra kürsüye gelen konferansın konuşmacısı Briguet, İsviçre dış politikasını ve Türkiye - İsviçre ilişkilerini değerlendirdi. İsviçre’de 4 ayrı dilin konuşulduğu ve ülkesinin 3 ayrı dine mensup insanların yaşadığı bir çeşitlilik ülkesi olduğunu vurguladı ve İsviçre halkının her koşulda bir arada yaşamaya ve birbirine destek olmaya kararlı olmasının bu birlikteliği sağladığını belirtti. İsviçre’de uygulanan doğrudan demokrasi modelini de anlatan Briguet, ülkede sık sık yapılan referandumlarla halkın kararları doğrudan kendisinin verme imkanı elde ettiğini söyledi.

İsviçre’nin iç ve dış politikalarında beş temel anlayışın ön plana çıktığını kaydeden Julien Briguet; bunları dayanışma, huzur içinde bir arada yaşama, insan haklarına ve demokrasiye saygı, çevresel sürdürülebilirlik ve yoksullukla mücadele olarak sıraladı. Türkiye - İsviçre ilişkilerini de ele alan Briguet, Osmanlı’nın son dönemlerinde de yeni Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş evresinde de iki ülkenin sıkı ilişkiler içinde olduğunu ifade etti. Briguet İsviçre’de imzalanan Lozan Barış Antlaşması’nın da bu ikili ilişkilerin önemli bir vesilesi olduğunu kaydetti.

Konuşmasının ardından Julien Briguet, Uluslararası İlişkiler Bölümü öğrencilerinin sorularını yanıtladı.