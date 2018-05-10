Diğer
Kategoriler
10 Mayıs 2018 16:41

ESOGÜ’de Türkiye-İsviçre ilişkileri ele alındı

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) İktisadi ve İdari bilimler Fakültesi (İİBF) Uluslararası İlişkiler Kulübü’nün düzenlediği “Türkiye-İsviçre İlişkileri” konulu konferans, İsviçre Konfederasyonu Ankara Büyükelçiliği Politik Ataşesi Julien Briguet’in konuşmacı olarak katılımıyla ESOGÜ Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleşti.

ESOGÜ’de Türkiye-İsviçre ilişkileri ele alındı

10 Mayıs 2018 16:41


Konferansın açılışında konuşan ESOGÜ Uluslararası İlişkiler Kulübü Başkanı Osman Taha, diplomatların katıldığı bu gibi etkinliklerin geleceğin diplomatları olan Uluslararası İlişkiler Bölümü öğrencileri için önemli olduğunu belirterek etkinliğe emeği geçen herkese teşekkür etti.


Daha sonra kürsüye gelen konferansın konuşmacısı Briguet, İsviçre dış politikasını ve Türkiye - İsviçre ilişkilerini değerlendirdi. İsviçre’de 4 ayrı dilin konuşulduğu ve ülkesinin 3 ayrı dine mensup insanların yaşadığı bir çeşitlilik ülkesi olduğunu vurguladı ve İsviçre halkının her koşulda bir arada yaşamaya ve birbirine destek olmaya kararlı olmasının bu birlikteliği sağladığını belirtti. İsviçre’de uygulanan doğrudan demokrasi modelini de anlatan Briguet, ülkede sık sık yapılan referandumlarla halkın kararları doğrudan kendisinin verme imkanı elde ettiğini söyledi.


İsviçre’nin iç ve dış politikalarında beş temel anlayışın ön plana çıktığını kaydeden Julien Briguet; bunları dayanışma, huzur içinde bir arada yaşama, insan haklarına ve demokrasiye saygı, çevresel sürdürülebilirlik ve yoksullukla mücadele olarak sıraladı. Türkiye - İsviçre ilişkilerini de ele alan Briguet, Osmanlı’nın son dönemlerinde de yeni Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş evresinde de iki ülkenin sıkı ilişkiler içinde olduğunu ifade etti. Briguet İsviçre’de imzalanan Lozan Barış Antlaşması’nın da bu ikili ilişkilerin önemli bir vesilesi olduğunu kaydetti.


Konuşmasının ardından Julien Briguet, Uluslararası İlişkiler Bölümü öğrencilerinin sorularını yanıtladı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ESKİŞEHİR HABERLERİ
ESKİŞEHİR HAVA DURUMU
19
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Cuma
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    19°C
  • Cumartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    18°C
  • Pazar
    Parçalı Bulutlu
    18°C
  • Pazartesi
    Parçalı Bulutlu
    21°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com
Tesettür Elbise
Tesettür Elbise Modelleri
www.modamerve.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç