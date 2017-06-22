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22 Haziran 2017 14:15

ESOGÜ’de ’Varikosel’ rahatsızlığı için ameliyatsız çözüm

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Hastanesi (ESOĞÜ) ‘nde, erkek yumurtalıklarından çıkan damarların aşırı genişlemesine ve buna bağlı meydana gelen ağrı, kısırlık veya yumurta küçülmesi gibi problemlerin tamamı olarak isimlendirilen ’Varikosel’ rahatsızlığı için ameliyatsız çözüm uygulanıyor.

ESOGÜ’de ’Varikosel’ rahatsızlığı için ameliyatsız çözüm

22 Haziran 2017 14:15


Konuyla ilgili bilgi veren ESOGÜ Girişimsel Radyoloji Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Fahrettin Küçükay, kişi hayatını olumsuz etkileyen varikoselin artık açık cerrahi müdahaleye gerek duyulmadan da tedavi edilebildiğini anlattı. Hastalığın, yumurtalıklardan çıkan toplardamar içerisindeki kan akımının kapakçık yetersizliğinden dolayı kalbe doğru değil de, geriye dönük akması sonucu meydana gelen damar genişlemesi ve yüksek basınç varikosel olarak ifade edildiğini belirten Küçükay, “Kişide; ağrı, sancı, kısırlık ve yumurta küçülmesi gibi semptomlara neden olan rahatsızlıkla ilgili uygulanan açık cerrahi bağlama yöntemi, iyileşme sürecinin uzaması ve tekrarlaması nedeniyle dezavantaj oluşturuyor. Günümüzde varikosel hastaları için uygulanmaya başlayan ve modern bir yöntemi ifade eden varikosel embolizasyonu; erken iyileşme imkanı ve kesi gerektirmemesi nedeniyle tercih ediliyor. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesi Radyoloji Bölümünde açık cerrahi olmadan tedavi ediliyor” dedi.



Varikosel embolizasyonu nasıl uygulanıyor?


Doç. Dr. Fahrettin Küçükay, kapakçık yetmezliğinden dolayı yumurtalıklara doğru hücum eden kanın kesilmesi için ince teller yardımıyla yumurtalıklardan çıkan toplardamarlara girildiğini anlatarak, “Burada “ıkınma” hareketiyle toplardamardaki kaçaklar ve genişleyen damarlar tespit ediliyor. Yumurtalık ve karın arasındaki kapalı geçiş noktası olarak ifade edilen inguinal kanal seviyesine pıhtılaştırıcı sarmallar ve glue köpük uygulanıyor. Pıhtılaştırıcı sarmal ve glue köpük uygulaması ayrıca; pelvis kısmının 3’de 1’i, spermatic venin katılım noktasının 2 santimetre aşağısında ve kollateral ağızlaşmasında tekrarlanıyor” diye kaydetti.



Tedavi sonra 4 saat istirahat gerekli


Küçükay, işlem sonrasında hastanın bir süre dikkat etmesi gerekenlerle ilgili de şunları söyledi;


“Tedavinin tamamlanmasından sonra 4 saat bacak bükülmeden yatakta istirahat edilmesi gerekiyor. Hastanın dinlenme süreci boyunca bol sıvı tüketmesi tavsiye ediliyor. Aksi bir şey söylenmedikçe de, yemeklerini yemeye devam edebiliyor. Hastanın normal hayatına dönmesi birkaç günü bulabiliyor. Bu süre içerisinde doktor kontrollerinin aksatılmaması da gerekiyor.”




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