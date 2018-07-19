ESOGÜ’deki mezuniyet coşkusu yağmura rağmen hız kesmedi

Törene ESOGÜ Yönetimi ve öğretim üyelerinin yanı sıra ESOGÜ eski Rektörlerinden Prof. Dr. Fazıl Tekin de katıldı.

Yağmurlu havaya rağmen mezuniyet coşkusunun eksilmediği törende mezun öğrenciler adına konuşan İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi öğrencisi Emrah Ağca, mezunlar olarak bugünden sonra amaçlarının üniversitelerinin kendilerine kattığı tecrübeler ve kazandırdığı teorik bilgileri gerek kendileri ve gerekse toplumumuzun ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde kullanmak olduğunu söyledi. Öğrenim süreleri boyunca edindikleri bilgiler ve yaşadıkları deneyimlerin bir sonucu olarak, bundan sonra kendinden emin bireyler olarak yaşamlarını sürdüreceklerine inandığını belirten Emrah Ağca, üniversite ve fakültelerinin daha iyi seviyelere gelmesi için yürüttükleri çalışmalar dolayısıyla ESOGÜ Rektörlüğü ve İİBF Dekanlığı’na aynı zamanda bilgi ve deneyimlerini kendileriyle paylaşarak onları yetiştirdikleri için hocalarına teşekkür etti. Kendi ailesi başta olmak üzere tüm mezun ailelerine de bugüne kadarki destek ve fedakarlıkları için teşekkür eden Emrah Ağca, tüm mezun arkadaşlarının sağlık ve mutluluk içinde hayatta arzu ettikleri konumlara gelmesini temenni ederek konuşmasını tamamladı.

ESOGÜ Rektörü Prof. Dr. Kemal Şenocak, içinde bulunduğumuz yüzyılın eğitim seviyesi yüksek insan gücüne sahip, ürettiği bilgiyi ekonomik ve toplumsal faydaya dönüştürebilen ülkelerin yüzyılı olacağını belirterek, genç nüfusa sahip ülkemizde eğitim, öğretim ve araştırmaların kalitesinin artırılmasının çok daha güçlü bir Türkiye’nin yükselişini sağlayacağını kaydetti. Her birimizin nefes aldığımız ilk andan itibaren ülkemize borçlu olarak doğduğumuzu ve bu borcun öncelikle binlerce yıldır vatan ve bayrak uğruna kendilerini feda eden aziz şehitlerimize olan borcumuz olduğunu belirten Prof. Dr. Kemal Şenocak, aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi minnet, rahmet ve saygıyla andığını ifade etti. ESOGÜ mezunu olmanın bir ayrıcalık olduğunu belirten Prof. Dr. Kemal Şenocak, kendilerinin gelecekte hocaları olarak bugünün mezunlarını ülkelerine ve insanlığa hizmet eden bireyler olarak görmekten gurur duyacaklarını ifade etti. Prof. Dr. Kemal Şenocak öğrencilerinin en iyi şekilde yetişmesi için emek veren tüm ESOGÜ öğretim üyelerine de teşekkür etti. Gençlere seslenerek Atatürk’ün İstiklal ve Cumhuriyetimizi onlara emanet ettiğini hatırlatan Prof. Dr. Kemal Şenocak, mezunlardan bu emanete sahip çıkarken, devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü ortadan kaldırmayı amaçlayan görüşlere ve tehlikelere karşı uyanık olmalarını istedi. Mezun ailelerine de seslenen Prof. Dr. Kemal Şenocak, evlatlarının zorlu bir eğitim sürecini tamamlayarak bunun karşılığını almayı hak ettiklerini belirtti. ESOGÜ mezunlarıyla gurur duyduklarını dile getiren Prof. Dr. Kemal Şenocak, onların mesleki ve sosyal hayatlarında başarılı olacaklarına olan inançlarının tam olduğunu kaydetti. Konuşmasının sonunda mezunlardan ESOGÜ’de edindikleri tüm akademik bilgilerin yanı sıra dillerine, tarihlerine, kültürlerine ve manevi değerlerine sahip çıkmalarını isteyen Prof. Dr. Kemal Şenocak, tüm mezunlara mutlu ve başarılı birer hayat dileyerek sözlerini tamamladı.

Konuşmaların ardından Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (SHMYO) Öğretim Elemanı Nurcan Anık SHMYO mezunlarına mezuniyet andını içirdi. Sonrasında okullarını dereceyle bitiren öğrencilere mezuniyet belgeleri verildi. Daha sonra diğer öğrencilere mezuniyet belgeleri verildi. Mezunların keplerini topluca havaya atmalarıyla tören ve mezuniyet heyecanı sona erdi.