ESOGÜ'den Kalp Manyetik Rezonans Görüntüleme tekniği açıklaması

Dr. Nilgün Işıksalan Özbülbül, Kalp Manyetik Rezonans Görüntüleme (MRG) tekniği ile erken teşhis hakkında bilgilendirici bir açıklama yaptı.

Prof. Dr. Nilgün Işıksalan Özbülbül, MRG'nin, güçlü manyetik alan ve radyo dalgalarının kullanıldığı, radyasyon içermeyen ileri görüntüleme yöntemi olduğunu belirtti. Bu yöntem sayesinde doğuştan gelen ya da sonradan oluşmuş her türlü kalp kası, kalp zarı ve kalp kapak hastalıklarının tanısı mümkün olduğunu anlatan Özbülbül, şunları anlattı.

“Bu yöntemle anatomik değerlendirmenin yanı sıra kalbin fonksiyonel değerlendirmesi de yapılmakta, geçirilmiş kalp krizi sonrasında kalp kasında oluşan hasarın miktarı ve yaygınlığı hakkında bilgi edinilebilmektedir. Kalpten çıkan büyük damarların doğumsal anormallikleri veya sonradan oluşan damar hastalıklarının tanısında oldukça hızlı ve etkin bir görüntüleme yöntemidir. Ayrıca kalp boşluklarında bulunan pıhtı, iyi ya da kötü huylu tümörlerin tanısında etkindir. Kalp MRG tetkiki sonrasında hasta günlük hayatına rahatlıkla devam edebilir. Kalp pili, nörostimulatör, anevrizma klipsleri, yapay kalp kapakları, insülin pompası gibi ilaç infüzyon seti, kohlear implant veya metalik implant bulunan kişiler dışında tetkik güvenle gerçekleştirilebilmektedir. Kalp MRG sırasında damardan verilerek kullanılan kontrast maddenin alerjik yan etkisi, bilgisayarlı tomografide kullanılan kontrast maddelere göre oldukça düşüktür. ESOGÜ Tıp Fakültesi Toraks Radyolojisi Bölümü'nde Kalp MRG işlemi, 3 Tesla MRG cihazında gerçekleştirilmektedir.”