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16 Mayıs 2018 16:38

ESOGÜ’den teknolojiyi eğitime entegre etmede bir adım daha

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü 3’üncü sınıf öğrencilerinin Doç.

ESOGÜ’den teknolojiyi eğitime entegre etmede bir adım daha

16 Mayıs 2018 16:38

Dr. Esra Eren’in danışmanlığında “Çoklu Ortam Tasarımı ve Üretimi” dersi kapsamında hazırladıkları eğitsel yazılımlar Tepebaşı Atatürk Ortaokulu’nda sergilendi.


Öğrenciler Atatürk Ortaokulu’ndaki Bilişim Teknolojileri dersi öğretmenleri Zehra Şenol ve Dilek Işıldak rehberliğinde diğer branş öğretmenleriyle iletişim kurarak öğretmenlerin ders içinde ihtiyaç duydukları etkileşimli içerikleri hazırladı. Öğrencilerin yaptığı çalışmayla ilgili olarak Doç. Dr. Esra Eren, “Öğrencilerimiz sınıflarında etkileşimli tahtaların bulunduğu Atatürk Ortaokulu öğretmenleri ile ön görüşmeler yaptılar. Öğretmenlerin ihtiyaç duydukları konuları ve içerik türlerini belirlediler. Okulun öğretmenleriyle işbirliği içinde Bilişim Teknolojileri, Türkçe, Matematik, Fen Bilimleri, İngilizce, Görsel Sanatlar dersleri için görsel, ses, animasyon ve benzeri unsurlarla zenginleştirilmiş materyaller geliştirdiler” ifadelerini kullandı.


Atatürk Ortaokulu Müdürü Halil Naci Armağan ise, “Bugün okul-üniversite işbirliğinin güzel bir örneğini sergiledik. Bu tür çalışmaların önemli olduğuna inanıyor ve artarak devam etmesini umuyorum” şeklinde konuştu.


Öte yandan öğretmenler ve öğrenciler tarafından ilgiyle karşılanan sergide, stantlarda yer alan yazılımları sergi esnasında kullanma fırsatı bulan öğrencilerin keyifli ve neşeli görüntüleri fotoğraflara yansıdı.




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