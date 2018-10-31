ESO'nun Meslek Grupları Fuarları sürüyor

Eskişehir Sanayi Odası Başkanı Celalettin Kesikbaş, Eskişehir'de inşaat sektörüne yönelik daha fazla yatırım yapılabilecek bir alanın olduğunu belirterek, “Özellikle inşaat imalat sanayine yönelik yatırımlara Eskişehir'de ihtiyaç var. Bu alanda yatırımlar karlı olabilir. Eskişehir'de yatırım için uygun iklim var. Bizim de hedefimiz bölgesel, ulusal ve yurt dışı olacak” dedi.

ESO tarafından düzenlenen Meslek Grupları Fuarları'nın 8'incisi gerçekleştirildi. ESO üyelerinin birbirlerini daha iyi tanıma ve var olan iş potansiyellerinin artırılmasına yönelik düzenlenen fuar bu hafta cam, seramik, pişmiş kil, çimento ve hazır beton sanayi firmaları yer aldı. Fuarın açılışına, AK Parti MKYK Üyesi ve Eskişehir Milletvekili Harun Karacan da katıldı. ESO Hizmet Binasında yapılan fuarın açılışında konuşan ESO Başkanı Celalettin Kesikbaş, “Bugüne kadar yaklaşık 5 bin ziyaretçi katılım gösterdi ve her seferinde daha fazla fayda sağladık. Her zaman söyledik, önce birbirimizi tanıyacağız, hedefimiz bölgesel, ulusal ve yurt dışı olacak. Sırası ile bu aşamalardan geçeceğiz. Biz ilk adımı attık ve diğer adımları da bu yolda atacağız” ifadelerini kullandı.

Eskişehir'de inşaat sektörüne yönelik daha fazla yatırım yapılabilecek bir alanın olduğunu ve bunu da ESO Fuarında gözlemlediklerini ifade eden Kesikbaş, bu alanda yapılacak yatırımların karlı olabileceğini dile getirdi. ESO tarafından düzenlenen sektör fuarlarının sonuna doğru yaklaşıldığını ifade eden Kesikbaş, “Son iki fuarımız kaldı. Ardından Aralık ayı içerisinde yerli malına yönelik bir fuar daha gerçekleştireceğiz. Bu kapsamda ithal ettiğimiz ürünleri burada sergileyerek kendi üretebileceğimiz, yerlileştirebileceğimiz ürünlerin üretimlerini gerçekleştirerek iş yapabilme kabiliyetlerimizi ön plana çıkaracağız. Bunun dışında bir diğer fuar günü de İstanbul ve Bursa ile sağlamış olduğumuz işbirliği çalışmaları ile bu iki şehirde bir Eskişehir tanıtım günleri fuarı gerçekleştireceğiz. Firmalarımız ile katılım sağlayarak burada Eskişehirli firmalarımızı İstanbul ve Bursa sanayicilerine tanıtacağız” şeklinde konuştu.

"Tanışmalar önem kazanıyor"

ESO Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Mehmet N. Çengelli ise, fuarın açılışında yaptığı konuşmada, etkinliğin önemini vurgulayarak, “Senelerdir yapılması gereken çalışma bu yönetim ile başladı. Kimse birbirini tanımıyordu ve fuarların çok kapsamlı şekilde firma tanıtımlarını sağladığını düşünüyorum. Biraz geç kalındı belki ama önemli olan bunu başlatmaktı ve inanıyorum ki, önümüzdeki yıllarda çok daha kapsamlı olarak yapılmaya devam edilecek” dedi.

"Yurt dışına açılmak önemli"

Meslek gruplarının yer aldığı fuarda konuşan ESO Disiplin Kurulu Üyesi Emre Ünal ise, “Fuarları çok önemsiyorum, hepimiz yüzeysel olarak birbirimizi tanıyorduk. Bu anlamda kendi aramızdaki etkileşimi önemli buluyorum. URGE'ye de değinmek istiyorum, şu an firmamızdan iki arkadaşımız Hindistan'da çalışmalara dâhil oldu. ESO'da bu çalışmalara başladı ve hepimize faydası olacağına inanıyorum” diye konuştu.

Yapılan açılış konuşmalarından sonra fuara katılanlar üretimlerini sergiledi.