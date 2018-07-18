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18 Temmuz 2018 17:01

ESO’nun URGE Projesine destek

Eskişehir Bilecik Kütahya (EBK) Seramik Kümesi Yönetim Kurulu, Eskişehir Sanayi Odası’nı ziyaret etti.

ESO’nun URGE Projesine destek

18 Temmuz 2018 17:01


Küme Yönetim Kurulu Başkanı Abdülhekim Yakut, ESO’nun Eskişehir’in yapı malzemeleri sektörünü uluslararası alana açacak olan Uluslararası Rekabetçiliğin Desteklenmesi (URGE) projesine küme olarak destek vereceklerini belirtti. Ziyarette konuşan ESO Başkanı Celalettin Kesikbaş, Eskişehir’deki iş kümeleri ile olan diyaloğun daha da artacağını belirterek “ESO ve kümelerimizi oluşturan firmalarımız bundan sonra daha çok projede ve iş birliğinde olacak. Ayrıca yeni kümelerin kurulması için çalışmalara başladık. Birlikte işbirlikleri geliştirmek şehrimiz sanayisi için oldukça önemli. Bu noktada bir URGE projesi olan ve şehrimizdeki ‘Yapı Malzemeleri Sektöründe Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesi’ projesine kümemizin desteği oldukça önemli” dedi.


URGE Projesi dışında ESO’nun başlattığı ve insan kaynakları veri tabanı oluşturma çalışmalarına da kümenin katkı sunabileceğini bildiren Kesikbaş, “ESO’nun doğru çalışanları doğru işe yerleştirmek için başlattığı projede, seramik kümemiz firmalarının da çalışan ihtiyacı karşılanabilecek. Unutmamak gerekir ki ESO’nun birinci önceliği şehrinin ve üyelerinin gelişimine katkı sunmak” diye ifade etti.




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