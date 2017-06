ESPARK babalar ve çocuklarını iş makinalarıyla buluşturuyor

ECE Türkiye Proje Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilen ESPARK Alışveriş Merkezi (AVM), 16 Haziran-2 Temmuz tarihleri arasında “Machine&Trucks” adı verilen etkinlikle babalar ve çocuklarına 1 bölü 14 oranında küçültülmüş iş makinalarını, hafriyat alanından oluşmuş platformda deneyimleme fırsatı oluşturuyor. Farklı bir tecrübeyi babalarıyla yaşayacak olan çocuklar, gelecekte hatırlayabilecekleri bir anıya ESPARK sayesinde sahip olacak. Çocukların gerçek yaşamda her zaman ilgisini çeken iş makinalarını AVM içine sokan ESPARK, miniklerin merakını babalarıyla birlikte katılacakları bu etkinlikle gideriyor.

Uluslararası Alışveriş Merkezleri Konseyi ICSC tarafından perakendenin Oscar’ı olan Solal Ödülü ve pazarlamanın Oscar’ı olan Felis Ödülü’nü alan ESPARK AVM, Eskişehir’deki öncü aktivitelerine “Machine and Trucks” etkinliğiyle devam ediyor. Gerçeği ile yapılabilen her şeyi bu araçlarla yapacak olan babalar ve çocuklar, hafriyat platformundaki araçları uzaktan kumanda ile çalıştıracak. Eğlenceli olmasının yanı sıra yaptığı her etkinliğin duygusal kazanım ve eğiticilik yönünü ön planda tutan ESPARK, ailelerin gelecekte gülümseyerek hatırlayacakları bir tecrübeye ev sahipliği yapmanın mutluluğunu yaşıyor. Çocuklara iş makinalarının ne işe yaradığını ve nasıl kullanıldığını öğretmeyi hedefleyen aktiviteye katılanlar, parkuru gerçekten trafikteymiş gibi turlarken araç kullanırken uyulması gereken trafik kurallarını da öğreniyor.