Espark, tüm çocukları sihirli bir dünyaya çağırıyor

Espark, 4 -12 yaş arası tüm çocuklar için Sihirbaz Okulu etkinliği düzenliyor. Etkinliğe katılan çocukların kendi asalarını tasarlayabileceklerini ve Baş Profesör Wizardo Magno ile birlikte sihirli dünyayı keşfedebileceklerini söyleyen Espark yönetimi, çocukların asa yapım atölyesi ile sihirbazlığa adım atacağını belirtti. Minikler sonrasında asaları ile ilk deneyimlerini yaşayıp Animatronik Dragowiz ile resimlerini canlandırıp baş profesör Wizardo Magno’nun büyüleyici şovunu izleyecek. Yeni sihirbaz alanında fotoğraflarını çektiren çocuklara fotoğraf çıktısı ve yaptıkları asa hediye edilecek. Etkinliğe katılım ücretsiz olacak.