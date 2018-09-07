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07 Eylül 2018 11:42

Espark, tüm çocukları sihirli bir dünyaya çağırıyor

ECE Türkiye tarafından yönetilen Espark Alışveriş Merkezi’nde 7-16 Eylül tarihleri arasında Sihirbaz Okulu etkinliğinde tüm çocuklar sihirli bir dünya ile tanışacak.

Espark, tüm çocukları sihirli bir dünyaya çağırıyor

07 Eylül 2018 11:42


Espark, 4 -12 yaş arası tüm çocuklar için Sihirbaz Okulu etkinliği düzenliyor. Etkinliğe katılan çocukların kendi asalarını tasarlayabileceklerini ve Baş Profesör Wizardo Magno ile birlikte sihirli dünyayı keşfedebileceklerini söyleyen Espark yönetimi, çocukların asa yapım atölyesi ile sihirbazlığa adım atacağını belirtti. Minikler sonrasında asaları ile ilk deneyimlerini yaşayıp Animatronik Dragowiz ile resimlerini canlandırıp baş profesör Wizardo Magno’nun büyüleyici şovunu izleyecek. Yeni sihirbaz alanında fotoğraflarını çektiren çocuklara fotoğraf çıktısı ve yaptıkları asa hediye edilecek. Etkinliğe katılım ücretsiz olacak.




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