Espark’ta “1915’ten Cumhuriyete” sergisi

Çanakkale merkezli Dünya Eğitim Gönüller Birliği (DEGBİR) tarafından düzenlenen etkinlikte tarihi eser olan birçok silah, çatal-bıçak takımı, top-mermi parçaları ve askerlerin kullandığı şahsi eşyalar sergilendi. Tarihi fotoğraflara da yer verilen sergi ile Çanakkale’den başlayarak cumhuriyete kadar uzanan dönem, belgeleriyle gözler önüne serildi.

Açılan serginin 30 Ağustos Zafer Bayramı’na denk gelmesi sebebiyle ayrı bir mutluluk duyduklarını dile getiren DEGBİR Yöneticisi Murat Taşkın, “Bugün burada ideolojik ayrışmaların olmadığı, ortak değerlerimizi içinde barındıran bir sergide beraberiz. Burada birçok tarihi eseri ve fotoğrafları vatandaşlarımızla paylaşıyoruz. Sergilediğimiz askeri eserler, koleksiyonerler tarafından derneğimize hediye edilen eserler. Aslında biz bu etkinliğimizi tüm yıl boyunca farklı şehirlerde yapıyoruz. Bu sene 30 Ağustos Zafer Bayramı’nda Espark’ta denk gelme fırsatı bulduk. Bundan dolayı da çok mutluyuz. Çünkü Eskişehir, Kurtuluş Savaşı’nın en önemli şehirlerin biriydi” ifadelerini kullandı.

Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği 1915’ten Cumhuriyete sergisi, Espark AVM’de 4 Eylül tarihine kadar ziyaret edilebilecek.