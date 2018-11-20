ESPARK'ta anahtarların yıldızı sizi bekliyor

Ulusal ve uluslararası marka karmasıyla modanın nabzını tutup gerçekleştirdiği etkinliklerle de pazarlamanın dünyaca önde gelen ödüllerini alarak başarısını tasdikleyen Espark Alışveriş Merkezi, 15 Kasım Perşembe günü saat 10.00'da başlayarak 15 Mart Cuma günü saat 22.00'a kadar sürecek olan yeni yıl kampanyası ile ziyaretçilerinden 1 kişiye 2018 Model Mercedes-Benz GLA 200 FL AMG otomobil kazanma şansı sunuyor. Espark Alışveriş Merkezi içerisinde yer alan mağazalardan, aynı gün içinde toplamda 150 TL ve katları tutarında alışveriş yapan ziyaretçiler çekilişe katılma hakkı kazanıyor. Kampanyaya katılmak isteyenlerin, yapılan alışverişin faturasını alışveriş merkezinin içerisinde yer alan kampanya kayıt noktalarında ibraz etmesi gerekiyor.

Kampanyanın bitiminde Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü aracılığıyla, Espark Alışveriş Merkezi'nde, 25 Mart 2019 tarihinde saat 14.00'da noter huzurunda halka açık bir şekilde yapılacak. Çekiliş sonucunda belirlenecek şanslı ziyaretçilerin listesi, 29 Mart 2019 tarihinde Birgün Gazetesi Türkiye Baskısı'nda yayımlanacak.