ESPARK'ta çocuklar 'Sihirli Dünya'da' buluştu

Espark, 4 -12 yaş arası tüm çocuklar için Sihirbaz Okulu etkinliği düzenliyor. Etkinliğe katılarak kendi asalarını tasarlayabilen çocuklar, Baş Profesör Wizardo Magno ile birlikte sihirli dünyayı keşfetme şansı elde ederek asa yapım atölyesinde sihirbazlığa adımlarını attı. Minikler sonrasında asaları ile ilk deneyimlerini yaşayıp Animatronik Dragowiz ile resimlerini canlandırıp, baş profesör Wizardo Magno'nun büyüleyici şovunu izledi. Yeni sihirbaz alanında fotoğraflarını çektiren çocuklara fotoğraf çıktısı ve yaptıkları asalar da hediye ediliyor. Etkinliğe katılımlar ücretsiz olurken, Espark 16 Eylül tarihine kadar minik misafirlerini ağırlayacak.