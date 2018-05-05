Espark’ta yıldızlar podyuma çıktı

AVM içerisine bulunan farklı mağazaların son tasarımlarının yer aldığı defilede, birbirinden ünlü mankenler podyumda yürüdü.

ECE Türkiye tarafından yönetilen Espark AVM’de, ilkbahar-yaz tasarımlarının yer aldığı defile düzenlendi. Banu Noyan organizasyonluğunda ünlü mankenler Ece Gürsel, Özge Ulusoy, Şenay Akay, Seçkin Piriler, Meral Kaplan, Serkan Tan ve Hasan Yalnızoğlu podyuma çıktı. Çiğdem Tunç’un sunuculuyla gerçekleşen defilede AVM içinde bulunan mağazaların ilkbahar-yaz kreaksiyonları moda dünyasının ünlü isimleri tarafından Eskişehir halkına tanıtıldı.

Defile öncesi konuşan Espark AVM Müdürü Berkay Damgacı, Eskişehir halkının kendilerine gösterdikleri ilgiye layık olmaya çalıştıklarını belirterek, “Espark alışveriş merkezi olarak hazırladığımız ve bugün gerçekleşecek ilkbahar- yaz defilemize hepiniz hoş geldiniz. Bugün alışveriş merkezimizde birbirinden ünlü mankenler bizlerle beraber olacaklar. Birçok mağazamız yeni sezon geçişlerini tamamladılar. Sizler için hazırlanan bu kreasiyonlardan bir kaç esinti göreceğiz bugün. Yarın sabah itibariyle statik defilemiz başlayacak 20 Mayıs’a kadar da statik defilemiz sizlerle beraber olacak. 20 Mayıs’ ta İvana Sert ve Kemal Doğulu’nun katılacağı moda sohbetiyle defilemizi sonlandıracağız. Biz AVM yönetimi olarak Eskişehir halkının bize göstermiş olduğu bu ilgiye bu sevgiye layık olmak için gerçekten çok çalışıyoruz. İlerleyen dönemlerde de sizlerin beklentilerine, isteklerine kulak vererek birbirinden güzel etkinliklerde sizlerle beraber olacağız” ifadelerini kullandı.

Vatandaşların yoğun katılım gösterdiği defilede, daha sonra çeşitli markaların son tasarım kıyafetlerinin yer aldığı ürünler modanın ünlü isimleri tarafından podyumda sergilendi.