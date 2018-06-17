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17 Haziran 2018 12:28

Espark’tan Babalar Günü’ne özel etkinlik

ECE Türkiye tarafından yönetilen Espark Alışveriş Merkezi, Babalar Günü dolayısıyla ’Orta Kafa Gol’ isimli bir etkinlik gerçekleştirdi.

Espark’tan Babalar Günü’ne özel etkinlik

17 Haziran 2018 12:28


15-17 Haziran tarihleri arasında düzenlenen etkinliğe katılım gösteren ziyaretçiler, VR gözlükler ile kurulan dev ekrandaki hedeflere gol atmaya çalıştı. Etkinlikte doyasıya eğlenen ziyaretçiler aynı zamanda Espark’tan sürpriz hediyeler de kazandı.


Orta Kafa Gol’de boy gösteren Erhan Tomas isimli vatandaş, çok güzel bir etkinlik olduğunu söyledi. Tomas, "Bizim için sosyal bir etkinlik oluyor. Çocuklarımız için, Eskişehir için güzel olduğunu düşünüyorum. Benim çocuğum biraz küçük. İnşallah büyüdüğünde hediye olur, resim olur, şiir olur kutlarız, birlikte diye düşünüyorum" dedi.



"Babamı kaybedeli çok oldu ama bütün babaların Babalar Günü’nü kutluyorum"


Babasını kaybeden Leyla Geçer ise tüm babaların bu özel günlerini kutladığını belirterek şunları söyledi:


"Babamı kaybedeli çok oldu ama bütün babaların Babalar Günü’nü kutluyorum. Herkesin yüzünde gülümseme her zaman olsun istiyorum. Etkinlikle ilgili olarak bir baba olmadığı için ben oynadım. Çok keyifliydi. Geçen sene de buna benzer bir şeye yine denk gelmiştim ve yine oynamıştım. Eskişehir’in yapmış olduğu bu atraksiyonlu şeyleri çok seviyorum. Şehir olarak çok seviyorum. Yapılan organizasyon da çok güzel."




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