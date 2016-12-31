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31 Aralık 2016 12:25

Espark’tan köy okullarına paket paket mutluluk

Espark’tan köy okullarına paket paket mutluluk

31 Aralık 2016 12:25

Espark ve ziyaretçileri, Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliği ile yeni yıl için Eskişehir’in köy okullarındaki çocuklara hediyeler gönderdi.
ECE Türkiye Proje Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilen Espark, Eskişehir’in merkezinden uzak köy okullarında okuyan çocukların 2017’ye mutlu başlaması için Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliği ziyaretçilerinin de ortak olduğu anlamlı bir kampanya düzenledi.
Eskişehir’in en hareketli alışveriş ve yaşam merkezlerinden olan Espark, yeni yıl telaşının yaşandığı şu günlerde yeni yıl alışverişini yapmak için Espark’a gelen ziyaretçiler, sevdiklerine hediye aldıktan sonra AVM içinde kendilerini takip eden, yürüyen paketlerle karşılaştılar. Paketin ziyaretçilere bir sorusu vardı: “Birlikte çocuklara yeni yıl sürprizi yapalım mı?” ziyaretçiler, paketten çıkan anketi doldurarak çocuklara göndermek istedikleri hediyeleri seçtiler. Espark da ziyaretçilerinin iş birliği ile köy okullarındaki çocuklara oyun hamuru, resim seti, basketbol ve futbol topu hediye etti.
Hediyelerini alan çocuklar, AVM içinde yer alan ekrana canlı bağlanarak kendilerine hediye gönderen Eskişehirlilere teşekkür ederek sevinçlerini paylaştılar.



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