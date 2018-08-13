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13 Ağustos 2018 16:13

ESPEDAL hizmete devam ediyor

Tepebaşı Belediyesi tarafından Haziran ayında hizmete kazandırılan ‘Paylaşımlı Bisiklet Sistemi’ ESPEDAL, Eskişehirlilere hizmet vermeye devam ediyor.

ESPEDAL hizmete devam ediyor

13 Ağustos 2018 16:13


Tepebaşı Belediyesi tarafından sürdürülen Akıllı Kentsel Dönüşüm Projesi - REMOURBAN kapsamında hazırlanan ve Türkiye’de ilk defa akıllı ve elektrikli


modellerin kullanıldığı ‘Paylaşımlı Bisiklet Sistemi’ ESPEDAL, Haziran ayından itibaren vatandaşlara hizmet vermeyi sürdürüyor. Tepebaşı Belediyesinin hazırladığı ve Türkiye’de bir ilk olma özelliği taşıyan akıllı ve elektrikli modellerin kullanıldığı ESPEDAL, 30 adet elektrikli bisikletiyle hizmet veriyor. Aşağı Söğütönü Mahallesi’nde bulunan Yaşam Köyü, Şirintepe Mahallesi’nde bulunan Yunus Emre Spor Tesisleri ve Anadolu Üniversitesi Cuma Kapısı karşısında bulunan 3 farklı istasyondan bisiklet kiralama yöntemiyle paylaşımlı olarak faydalanılan ESPEDAL ile vatandaşlar sisteme abone olarak bisikletleri kiralayabiliyor. Aboneler, 0-1 saat arası 1 TL, 1-2 saat arası 2 TL, 2-3 saat arası 4 TL, 3-4 saat arası 6 TL ve 4-5 saat arası 8 TL bedel ile kiraladıkları bisikletler ile hem keyifli hem de sağlıklı bir yolculuk alternatifini tercih etmiş oluyor. Vatandaşların sistemi kullanabilmek üzere abone olmaları içinse Tepebaşı Belediyesi hizmet binası ya da 19 Mayıs Gençlik Merkezi’nde bulunan kayıt masalarından abone kartlarını temin etmeleri gerekiyor. Sistemde 30 adet bisiklet, 45 adet bisiklet parkı ve 3 adet istasyondan bisiklet


kiralama noktası (kioks) bulunuyor.


Öte yandan yetkililer ilk etapta belirlenen 7 kilometrelik bisiklet yolunun iyileştirme ve uzatma çalışmalarının devam ettiği ve projenin ikinci etabında bisiklet ve


istasyon sayılarının artırılacağı bilgisini verdi.




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