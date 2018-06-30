Essişehir’de trafik kazası, 1 yaralı

Sakarya 1 Caddesi’nden Yıldız mevkiine doğru hareket etmekte olan 26 BA 930 plakalı aracın sürcüsü U dönüşü yapmak istediği anda bisiklet sürücüsünü fark edememesi kazaya sebebiyet verdi. Yerden kalkamayan bisiklet sürücüsü görenleri korkuttu. Hayati tehlikesi olmadığı öğrenilen bisiklet sürücüsü, sağlık ekipleri tarafından olay yerindeki ilk tedavisinin ardından Yunus Emre Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Araç sürücüsü ise trafik ekipleri tarafından alkol muayenesi ve tutanak tutulması ardından ifadesini almak üzere emniyete sevk edildi.